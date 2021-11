Arrivano ben tre aerei con messaggi d’amore per Soleil al Gf Vip: chi è la persona misteriosa e come ha reagito la concorrente.

Il Grande Fratello Vip sta appassionando i telespettatori, o meglio, le dinamiche del gioco. In particolare, nelle ultime settimane, ci sono stati dei veri e propri colpi di scena. Protagonista indiscussa di questa edizione è Soleil Sorge, che fin dall’inizio, si è trovata al centro di diverse clip, riguardanti gli altri concorrenti.

L’ex corteggiatrice di Uomini e donne ha stretto un legame d’amicizia con Alex Belli. Legame che non è piaciuto a sua moglie Delia Duran. La donna ha ritenuto che molti gesti siano stati troppo affettuosi. Nella puntata scorsa c’è stato il confronto proprio tra la Sorge e la moglie dell’attore. Questo ha decisamente catturato l’attenzione di tutti. Nelle ultime ore, la bella concorrente, è stata , però, sorpresa da qualcosa del tutto inaspettato: per lei sono arrivati ben tre aerei con messaggi d’amore. Ma chi è stato a mandarli e come ha reagito? Scopriamolo insieme.

Arrivano tre aerei per Soleil con messaggi d’amore: chi è la persona misteriosa e come ha reagito

Venerdì è stata una puntata scoppiettante. Nicola Pisu è stato eliminato al televoto. Arrivato in studio, non aveva il biglietto di ritorno, quindi, non è più un concorrente del Gf Vip. Ma al centro dell’attenzione, c’è stato il confronto tra Soleil Sorge e Delia Duran, la moglie di Alex Belli.

Un confronto in cui entrambe le donne hanno saputo tener testa. Soleil è spesso la protagonista di dinamiche, anzi, possiamo dire che è una delle protagoniste assolute del Grande Fratello Vip. L’ex corteggiatrice di Uomini e donne, nelle ultime ore è stata spiazzata da una bellissima sorpresa. Per lei sono arrivati ben tre aerei, con messaggi d’amore.

In ordine, i messaggi dicevano: ‘Sole amore, le valchirie illuminano’, ‘Amore che tutto divora distrugge e perdona’, ‘Connessi sempre oltre ogni cosa‘. La concorrente dopo aver letto si è mostrata felice e molto emozionata. Tutti si sono chiesti l’emittente, e Soleil, parlando con Jessica ha fatto capire che, forse, c’è qualcuno fuori per lei. Lei ha detto: “Lui mi ha detto, prima di entrare in casa, ‘come mi definisco, alla fine non è che possiamo dire che siamo fidanzati, però non single, dì che sei già sposata“. Sembrerebbe, dalle sue parole, che prima di entrare al Gf Vip, abbia iniziato una frequentazione con qualcuno.