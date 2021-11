Arisa è un personaggio amatissimo, ma non tutti hanno mai visto le sorelle: eccole tutte insieme, la famiglia al completo è splendida!

È, senza alcun dubbio, lei una delle protagoniste indiscusse di questa nuova edizione di Ballando con le stelle. Stiamo parlando proprio di Arisa! Reduce dall’incredibile successo riscontrato nello studio di Amici, nel quale per la prima volta in assoluto ha vestito i panni di professoressa di canto, l’amatissima interprete si è catapultata in una nuova avventura. E, fino ad ora, ne sta uscendo da vincitrice.

Leggi anche –> Vito Coppola, vita privata del maestro di Ballando con le stelle: chi è la sua fidanzata

Il debutto di Arisa sulla scena musicale, ma anche nel mondo dello spettacolo è avvenuto tantissimi anni fa. Da quel momento, però, non si è mai più fermata. Cantante famosissima ed apprezzatissima e personaggio televisivo super noto, la splendida Rosalba Pippa vanta di un seguito davvero clamoroso. Sarà per la sua incredibile simpatia, per la sua immensa spontaneità e genuinità, fatto sta che Arisa è inarrestabile! Cosa sappiamo, però, sulla sua famiglia? Ad esempio, sapete che la cantante ha due sorelle? Vi abbiamo lasciati sorpresi, vero? Ebbene: la bella Pippa non è affatto figlia unica, bensì è sorella di Sabrina e Isabella. Voi l’avete mai viste? Siamo riusciti a rintracciare un tenerissimo scatto di famiglia: che schianto!

Leggi anche –> Ballando con le stelle, Arisa durante le prove si mostra così: quel ‘dettaglio’ non è sfuggito al pubblico

Avete mai visto le due sorelle di Arisa? Loro sono Isabella e Sabrina: che schianto!

Se Arisa è bellissima, vi assicuriamo, le sue due sorelle non sono affatto da meno. Da quanto si apprende dal web, sembrerebbe che sia Isabella che Sabrina si dedichino ad altro nella vita. E, a quanto pare, sembrerebbe che entrambe siano appassionate di arte. A differenza, invece, della bella Rosalba, che ha scelto tutt’altro mestiere e carriera. Quello che, però, adesso vi chiediamo è: voi l’avete mai viste?

Leggi anche –> Quando la bellezza è nel DNA: avete mai visto la sorella di Elisabetta Gregoraci?

Appurato che, quindi, Arisa ha due sorelle, siete curiosi di vederle? Spulciando con attenzione il profilo Instagram di Isabella, siamo riusciti a rintracciare uno scatto che, datato 2016, mostra le sorelle Pippa al completo. “Attenti a quelle tre”, recita la didascalia scritta a corredo della foto, che mostra la loro bellezza, ma anche la loro unione. Bando alle ciance, eccole tutte e tre insieme:

Sono davvero bellissime, vero?