Adriana Volpe svela tutto quelle che succede nello studio del GF Vip ogni volta e che le telecamere non mostrano: l’avreste mai immaginato?

È una delle protagoniste indiscusse di questa sesta edizione del GF Vip, Adriana Volpe. A distanza di poco meno di due anni dal suo ingresso nella casa di Cinecittà, l’amatissima conduttrice è ritornata nello studio di Cinecittà in qualità di opinionista. E che opinionista, potremmo dire! Sempre pronta ad esprimere la sua opinione senza troppi peli sulla lingua, la splendida Volpe è, senza alcun dubbio, la ciliegina sulla torta.

Leggi anche –> Adriana Volpe, sapete chi è stato il suo primo marito? Prima di Roberto Parli c’era lui

Amatissima ed apprezzatissima, Adriana Volpe si è raccontata proprio recentemente sulle pagine di TV Sorrisi e Canzoni. Ed oltre a parlare di questa sua nuova esperienza televisiva, non ha potuto fare a meno di svelare anche qualche piccola ‘chicca’. È proprio al noto settimanale, infatti, che la conduttrice ha svelato quello che le telecamere del GF Vip non mostrano. E che accade puntualmente in studio in ogni puntata. Insomma, un retroscena davvero incredibile. Siete pronti a scoprire anche voi ogni cosa. Ci pensiamo immediatamente.

Leggi anche –> Adriana Volpe, l’ex marito ritrova l’amore: chi è la donna che gli ha rubato il cuore

Succede ogni volta nello studio del GF Vip, Adriana Volpe l’ha svelato solo ora: pazzesco!

Così come nello studio del GF Vip, anche nella sua recentissima intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, Adriana Volpe si è raccontata senza troppi peli sulla lingua. Ed ha svelato qualcosa davvero incredibile. Oltre a parlare del suo sogno da bambina e di quello che si aspetta dal futuro, la conduttrice non ha perso occasione di svelare, molto probabilmente per la prima volta, quello che le telecamere del GF Vip non mostrano al pubblico a casa.

Leggi anche –> GF VIP, l’eleganza di Adriana Volpe cattura il pubblico: in abito da sera è incantevole

La puntata del GF Vip, lo sappiamo benissimo, inizia intorno le 21:45 e perdura fino a notte inoltrata, ma come fa la splendida Adriana Volpe a ‘resistere’? Ebbene: è lei stessa rivelare ogni cosa! Oltre all’adrenalina della diretta, l’opinionista ha anche svelato che, intorno le 23:30, in studio arriva ‘il rinforzo del caffè’. “Se no mi cala la palpebra”, dice la splendida Volpe. Insomma, un retroscena davvero incredibile sul ‘dietro le quinte’ del programma.

Diteci la verità: l’avreste mai immaginato?