Interpreta Mattia in Un posto al sole: chi è l’attore Andrea Pacelli

In Un posto al sole interpreta Mattia: cosa sappiamo su Andrea Pacelli, l’attore che sta conquistando i telespettatori.

Un posto al sole è una soap opera interamente prodotta in Italia ed è la più longeva. E’ in onda dal 1996. Ambientata a Napoli, narra le vicende degli abitanti di Palazzo Palladini. Nelle ultime settimane, la trama sta appassionando i telespettatori.

L’aggressione di Susanna ha catturato l’attenzione. Molte sono state le persone sospettate ma nessuna di queste è, in realtà, il suo aggressore. Adesso, sappiamo benissimo chi è stato a colpire la giovane, Mattia. Il rider che lavora al Caffè Vulcano non ha lasciato trasparire nulla, fino a quando, la trama, non ce l’ha rivelato. Dobbiamo dire che, questo personaggio, timido e impacciato, non sembrava poter fare del male a nessuno, ma è accaduto. Il rider è sotto l’occhio dei telespettatori di Un posto al sole, ma chi è l’attore che l’ha portato in scena? Scopriamo qualcosa in più su Andrea Pacelli.

In un posto al sole è Mattia: chi è l’attore Andrea Pacelli, cosa sappiamo della sua carriera

Mattia è il rider che lavora al Caffeè Vulcano. Ha aggredito Susanna, e pochi giorni fa, abbiamo assistito, anche all’aggressione di Diego. Ormai, non ci sono più dubbi, è stato proprio lui.

Ed è stato il figlio di Raffaele a capirlo, dopo aver sentito le parole di Mattia, tanto ostili e forti nei confronti delle donne. Questo personaggio è interpretato dall’attore Andrea Pacelli, ma cosa sappiamo di lui? A quanto pare, è nato a Napoli, nel 1995. Non è solo un attore, ma è anche un ballerino e un cantante.

Pacelli ha recitato per il teatro, ma anche per il cinema e per la televisione. Forse, non tutti lo sanno, ma ha avuto un piccolo ruolo in Sirene, una serie televisiva o anche nel film di Gabriele Muccini, Gli anni più belli. L’attore, come raccontato in un’intervista a Tv per tutti, ha fatto il biennio di mimo corporeo all’Icra Project e l’Atelier di commedia dell’arte a Roma e si è diplomato in Musical alla scuola Mind The Gap. Ad un certo punto sono arrivati i primi lavori in teatro, sul Web, in televisione e anche qualcosina al cinema. Si legge che è anche un appassionato di attività fisica, di ogni tipo, come il circo o la giocoleria. Da qualche mese è arrivato in Un posto al sole e il suo personaggio di Mattia ci ha regalato grandi sorprese!