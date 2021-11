L’attrice si mostra da piccolissima in questo scatto super dolce, ma l’avete riconosciuta? Sono trascorsi 41 anni dal suo debutto: eccola oggi.

“1980: il mio debutto in Rai”, sono proprio queste le parole che l’attrice scrive a corredo di questo dolcissimo scatto social. È davvero piccolissima, da come si può chiaramente vedere, eppure non si può fare affatto a meno di notare la sua meraviglia!

Leggi anche –> È stato il protagonista indiscusso del film “Il piccolo lord”: vederlo oggi a 51 anni vi lascerà a bocca aperta

Nata a Roma il 5 Aprile del 1971, inizia a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo davvero giovanissima. Pensate, aveva poco meno di 10 anni quando ha compiuto il suo debutto. E, da quel momento, non si è mai più fermata. Protagonista indiscussa di serie televisive, spettacoli teatrali e molto altro ancora, l’attrice non soltanto vanta di una carriera impressionante, ma anche di un successo stellare. E questo ce lo conferma il fatto che su Instagram è davvero amatissima. D’altra parte, anche lei è attivissima sul suo canale social ufficiale, sapete? È proprio per questo motivo che, spulciandolo con attenzione, siamo riusciti a rintracciare uno scatto di lei da piccolissima. Voi, però, l’avete riconosciuta? Ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa.

Leggi anche –> L’avete riconosciuto? Qui è piccolissimo, ora è il personaggio del momento: stenterete a crederci

Siete riusciti a riconoscere questa attrice da piccolissima? Sono trascorsi 41 anni

Se guardate con attenzione la foto riproposta in alto, non faticherete affatto a capire di chi stiamo esattamente parlando. Anche perché, diciamoci la verità, seppure piccolissima e giovanissima, l’attrice non è affatto cambiata nel corso degli anni. Lo scatto, come sottolineato dalla diretta interessata, risale agli anni del suo debutto. Da quel momento, sono trascorsi poco più di 40 anni, eppure la sua bellezza non è stata affatto scalfita dal tempo.

Leggi anche –> Da piccola biondissima, oggi super mora: avete riconosciuto l’amatissima attrice?

Da come si può chiaramente leggere dalla didascalia, lo scatto risale agli inizi degli anni ’80 e, quindi, agli anni del suo esordio, voi però siete riusciti a riconoscerla? Stiamo parlando di un’attrice amatissima, nonché protagonista indiscussa di una serie televisiva di queste ultime settimane che sta riscuotendo un successo impressionante. A chi facciamo riferimento? La risposta è davvero semplicissima: Simona Cavallari!

Insomma, saranno anche passati 40 anni dal suo debutto, eppure Simona Cavallari non soltanto ha cavalcato la cresta dell’onda, ma è riuscita a mantenere quella dolcezza e quella bellezza che l’hanno sempre contraddistinta. Siete d’accordo?