Il Volo, primo scatto social per Gianluca Ginoble e fidanzata: “E poi ho incontrato te”, chi è la fortunata

Gianluca Ginoble si mostra sui social insieme alla fidanzata: a lei il cantante aveva accennato a Verissimo, l’avete vista?

Insieme ad Ignazio Boschetto e a Piero Barone, dal 2009 conquista il mondo con la sua incantevole voce: Gianluca Ginoble, classe 1995 e originario della provincia di Teramo, è il baritono del celeberrimo trio de Il Volo, gli ex enfant prodige diventati vere e proprie star internazionali.

Tanta l’ammirazione nei confronti di questo giovane talent, ma anche tanta curiosità sulla sua vita privata come su quella dei compagni. Nel corso delle loro interviste, il tema sentimentale infatti viene spesso affrontato e anche Silvia Toffanin, qualche settimana fa a Verissimo, non si è lasciata sfuggire l’occasione di sapere qualcosa in più al riguardo.

Ebbene, la puntata in questione è stata ricca di novità in tal senso. A parte Piero che ha ammesso di non aver trovato ancora la ragazza giusta per lui, Ignazio e Gianluca si sono invece ‘sbottonati’ abbastanza sull’argomento. Boschetto ha rivelato di essere molto preso da una ragazza brasiliana e di voler vivere questa conoscenza nonostante le difficoltà dettate dalla distanza. Ginoble, invece, si è dichiarato felicemente in coppia con una ragazza che ha lo stesso nome della sua mamma, cioè Eleonora.

Proprio nelle ultime ore, il baritono ha pubblicato uno scatto su Instagram in cui appare con lei, l’avete vista?

Gianluca Ginoble, curiosità sulla fidanzata Eleonora: lei è nipote d’arte

“E poi ho incontrato te”, scrive così il più giovane dei componenti de Il Volo sotto la foto pubblicata sui social insieme a colei che gli ha rubato il cuore. La ragazza è Eleonora Venturini Storaro, nipote di Vittorio Storaro, noto direttore della fotografia.

L’abbiamo vista sfilare insieme la nonno sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia a cui era presente anche Il Volo. Eleonora è laureata all’Università La Sapienza di Roma e si è poi trasferita a Milano dove studia moda all’Istituto Marangoni. Molto seguita sia su Instagram che su TikTok, Eleonora è davvero bellissima.

Visto? Che vi dicevamo? Auguri alla splendida coppia!