In Cuori interpreta il primario Cesare Corvara: ricordate dove abbiamo già visto l’amatissimo attore?

Cuori è una serie televisiva che ci sta regalando grandi emozioni. Moti sicuramente non ne sono a conoscenza, ma è ispirata a fatti realmente accaduti. E’ ambientata nella Torino degli anni ’60 e racconta la storia del Primario Cesare Corvara, fondatore del primo reparto di cardiochirurgia italiano, del suo giovane assistente Alberto Ferraris e della cardiologa Delia Brunello.

Delia arriva da New York e deve lottare molto di più per affermarsi, in un mondo ancora troppo maschilista. Questi sono i tre personaggi principali e sono interpretati, in ordine, da Daniele Pecci, Matteo Martari e Pilar Fogliati. Daniele Pecci è il protagonista della serie. E’ un grande attore e abbiamo avuto il piacere di vederlo già in serie tv e fiction: ricordate dove?

E’ il primario Cesare Corvara nella fiction Cuori: ricordate dove abbiamo già visto l’attore?

Daniele Pecci nella fiction di Rai Uno, Cuori, interpreta il primario Cesare Corvara, fondatore del primo reparto di cardiochirurgia italiano. Insieme a lui, l’assistente Alberto Ferrarsi, interpretato da Matteo Martari. E da New York, arriva la cardiologa Delia Brunello, portata in scena dall’attrice Pilar Fogliati.

Pecci è un attore molto amato, perchè abbiamo avuto modo di apprezzarlo in altri ruoli: ricordate dove l’abbiamo visto? Nel 1990 ha debuttato a teatro, ma è diventato molto popolare grazie alle fiction Il bello delle donne e soprattutto Orgoglio, dal 2004 al 2006. Nel 2005 entra nel cast internazionale di San Pietro e Giovanni Paolo II, mentre due anni più tardi è tra i protagonisti di Eravamo solo mille.

Su canale 5 recita nelle fiction L’ultimo padrino e Crimini bianchi. L’attore ha anche recitato al cinema, nel 2009, nel film Fortapàsc di Marco Risi, e un anno più tardi segue nel 2010 Mine vaganti di Ferzan Özpetek. Quest’anno è entrato a far parte della Fiction di Rai Uno, Cuori,, nel ruolo del protagonista, Cesare Corvara, e ci sta conquistando!