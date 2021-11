Enorme dramma per Lucy, paziente della dottoressa Craythorne a La clinica della pelle: le immagini mostrate nel programma sono sconvolgenti.

Una storia davvero particolare, quella che è stata raccontata nel corso della seconda stagione de La clinica della pelle. E che, fino a questo momento, non avevamo mai trattato prima d’ora. La protagonista di questo nostro articolo è Lucy, una giovanissima mamma che, dall’età di 19 anni, è afflitta dal problema della psiorasi.

Sono davvero tantissime le persone che al mondo soffrono di alcuni problemi alla loro pelle – dai meno gravi a più gravi – e sono altrettanto numerose coloro che proprio per questo motivo vivono dei veri e propri incubi. Ne è l’esempio, Lucy. La giovane donna ha raccontato alle telecamere del programma di soffrire di psiorasi da quando ha 19 anni. E di aver vissuto un periodo in cui la malattia si era decisamente attenuata. Con la nascita di sua figlia, però, questa si è fatta nuovamente presente e, questa volta, in modo piuttosto ‘violento’. Su tutto il suo corpo, Lucy è ricoperta di squame, che non soltanto le provocano prurito costante, ma anche tantissimo dolore. “È insopportabile”, ha detto. Scopriamo qualche cosa in più.

La clinica della pelle, immane tragedia per Lucy: cos’è successo

Sin da quando si è recata presso il suo studio che la dottoressa Craythorne ha capito la gravità della situazione. Lucy non soltanto aveva la psiriosi, e i segni sul suo corpo erano piuttosto evidenti, ma questa aveva fortemente danneggiato anche le sue articolazioni. I piedi della giovane, infatti, erano talmente gonfi che non riusciva ad indossare nemmeno le scarpe. Insomma, una tragedia davvero impressionante, non c’è che dire!

“Vedo la luce in fondo al tunnel”, ha detto Lucy appena terminata la prima visita di controllo. La cura che la dottoressa Craythorne ha dato alla giovane è stata piuttosto intensa. Non soltanto, infatti, ha dovuto fare delle analisi del sangue e radiografie per comprendere l’entità del danno, ma ha dovuto assumere compresse che regolavano il sistema immunitario. I risultati sono stati davvero immediati. “La pelle ha cambiato colore: funziona”, dice Lucy dopo qualche giorno.

A distanza di 2 mesi dall’inizio della cura, la pelle della giovane è completamente nuova. E, sia lei che la dottoressa Craythorne, sono super entusiaste dei risultati ottenuti.