Lady Gaga, felice da quasi due anni accanto al suo fidanzato: chi è lui e che lavoro fa

Non tutti sanno chi è il fidanzato di Lady Gaga, autentica stella della musica mondiale e protagonista del film “House of Gucci”.

L’abbiamo vista la scorsa domenica in prima serata ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa: Lady Gaga, al secolo Stefani Joanne Angelina Germanotta, ha incantato tutti col suo irresistibile fascino e la sua grande umanità.

Nonostante sia da anni ormai una star affermata a livello planetario, lei resta molto più ‘umana’ di quanto si potrebbe immaginare trattandosi una diva del suo calibro. Il suo talento è evidente: a cominciare dalla splendida voce che rende inconfondibili i suoi brani portandoli in cima alle classifiche mondiali, fino alle sue capacità di attrice.

Lady Gaga è infatti stata scelta per interpretare Patrizia Reggiani nel film che narra l’omicidio dello stilista Maurizio Gucci e che uscirà il prossimo 16 dicembre. Un successo dietro l’altro, ma cosa si sa della vita privata di Lady Gaga?

Da circa due anni è in coppia col suo fidanzato, scopriamo quindi chi è il fortunato e qual è il suo lavoro.

Michael Polansky, a cosa si dedica il fidanzato di Lady Gaga

Giovani e innamoratissimi, la cantante e l’uomo che le ha rubato il cuore sono apparsi più di una volta sui social. Come quando, in occasione del suo 35esimo compleanno, lui le ha regalato un enorme cestino di fiori facendoglielo recapitare proprio nell’hotel di Roma dove lei alloggiava per le riprese del film.

Michael Polansky, questo il suo nome, è nato a San Francisco ed ha studiato matematica e scienze informatiche alla prestigiosa Università di Harvard. Classe 1978, è un imprenditore nel settore della tecnologia e fondatore della Parker Foundation insieme a Sean Parker. Tale organizzazione si occupa di filantropia a più livelli, dal settore scientifico a quello artistico. Inoltre è membro del consiglio di amministrazione del Parker Institute for Cancer Immunotherapy, istituto di ricerca per la cura contro il cancro.

Visto che coppia meravigliosa?