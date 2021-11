Matrimonio a prima vista, accade dopo la scelta: Martina lo dice chiaramente al suo ormai ex marito.

Matrimonio a prima vista è arrivato alla fase finale dell’esperimento. Questa sera, le coppie formate da Manuel e Dalila, Jessica con Sergio e Martina con Davide dovranno prendere una importante decisione.

Restare insieme e continuare nel matrimonio o separarsi? Vi abbiamo già dato le anticipazioni del programma e quale sarà la difficile decisione delle coppie. Sappiamo che soltanto Jessica e Sergio decideranno di restare insieme. I due, sembrano essere innamorati, anche se, durante il confronto con gli esperti, non lo diranno. Accade, invece, qualcosa del tutto inaspettato tra Martina e Davide. I due, ormai separati, parleranno per qualche minuto, dopo aver salutato gli esperti. Qui, la donna, lo dice chiaramente.

Matrimonio a prima vista 7, Martina lo dice chiaramente a Davide: è accaduto poco dopo la scelta

La coppia formata da Martina e Davide è quella che non ha vissuto a pieno questo esperimento, e quindi, il matrimonio. Nel viaggio di nozze sembrava esserci una certa serenità, ma di lì a pochi giorni, la complicità si è spezzata.

La convivenza non è andata nel migliore dei modi. I due, hanno trascorso pochi giorni insieme. Martina ha sempre mostrato grande distanza e ostilità nei confronti del marito. Durante la reunion delle coppie, i due hanno avuto una forte discussione, tanto che, mentre erano intenti nella colazione, la donna si è alzata furiosa ed è andata via da Davide. Alla scelta finale, lo sappiamo, sarà un no da parte di entrambi. Non ci sono i presupposti per andare avanti. Ma accade qualcosa poco dopo.

Martina e Davide dopo aver salutato gli esperti, delusi dal comportamento della donna, per il suo approccio verso l’esperimento, si confronteranno per qualche minuto. Inizieranno a discutere animatamente e di fronte all’uomo che le ribadisce il fatto di darsi una seconda possibilità fuori dal programma, per conoscersi meglio, Martina va via, dicendo che Davide non è l’uomo per lei.