Aka7even è il Best Italian Act agli MTV Ema 2021: come ha reagito Anna Pettinelli, sua ex maestra nella scuola di Amici.

Amici di Maria de Filippi è un talent show che va in onda da ben 21 edizioni. A causa del covid, nella scuola sono state apportate molte modifiche, per salvaguardare i ragazzi. Come sappiamo, dall’anno scorso, gli allievi, dormono insieme nella casetta e non possono avere contatti con l’esterno.

I passi a due, ad esempio, possono essere ballati insieme agli altri allievi della scuola oppure viene inserito un plexiglass, tra l’allievo e il professionista. La nuova edizione è iniziata da qualche mese e stiamo conoscendo i nuovi allievi. Domenica 14 novembre c’è stata una nuova puntata ed è arrivato come ospite Aka7even, che ha cantato il suo nuovo brano, 6PM. Ma il cantante, poco dopo, sui social, ha dato un’incredibile notizia. Ha conquistato il best italian act agli MTV Emas 2021. La gioia è stata incontenibile non solo per Aka7even, ma anche per Anna Pettinelli, che come ricorderemo è stata la sua insegnante nella scuola: avete visto come ha reagito?

Aka7even conquista il best italian act agli Mtv Ema 2021. la reazione di Anna Pettinelli

Un grande trionfo per Aka7even, ex allievo di Amici di Maria De Filippi. Il cantante, nella serata del 14 novembre, ha vinto, battendo anche i Maneskin, il Best Italian act agli Mtv Ema 2021. E’ stato proprio lui, tramite il suo seguitissimo canale social, a dare la notizia, con un post arrivato all’improvviso.

“Best italian Act agli MTV Emas, ancora non riesco a crederci. E’ stato un anno incredibile, che continua a stupirmi… tutto è stato possibile grazie a voi, questa vittoria è nostra, vi prometto che cercherò di fare arrivare la mia musica sempre più lontano“, ha scritto a corredo del post. Nella foto, Aka7even si mostra con il premio tra le mani, felice di aver raggiunto un grande traguardo. Ma subito dopo aver appreso la notizia, c’è stata la reazione di Anna Pettinelli che, ricordiamo, è stata la sua insegnante ad Amici 20.

“Un abbraccio. Il primo. Quello della finale di Amici… ripubblico questa foto perchè Aka7even è il best italian act agli Ema. Un traguardo fantastico che premia il talento di questo incredibile ‘ciuccio e presuntuoso’… “, ha scritto la maestra. E’ stata proprio lei, che fin dall’inizio, ha creduto in Luca, portandolo fino alla fine.