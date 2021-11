La cantante Alessandra Amoroso racconta il suo periodo buio: “La psicoanalisi mi ha aiutata”

Alessandra Amoroso, la talentuosissima cantante italiana, scoperta nel talent show canoro di Maria De Filippi si racconta a cuore aperto, anche nei suoi momenti più difficili, “la psicoanalisi mi ha aiutata”.

Ormai sono passati più di dieci anni da quando Alessandra Amoroso ha vinto il talent di Amici, conquistando così non solo il montepremi, ma anche una borsa di studio donata per il premio della critica. La cantante poi non si è più fermata, regalandoci anno dopo anno canzoni entrate ormai nella nostra cultura. Alessandra, di origine pugliese ha sempre dimostrato un carattere forte ma allo stesso tempo sensibile. Oggi si è raccontata in tutto e per tutto, rivelando anche momenti della sua vita poco piacevoli. Alessandra Amoroso grazie all’aiuto di una psicologa ora sta bene ed è più consapevole di se stessa.

Alessandra Amoroso racconta il percorso di psicoanalisi

La cantante leccese racconta il suo periodo buio alla conduttrice Silvia Toffanini, nello studio di Verissimo. Nella scorsa puntata la Amoroso rivela che in passato ha sofferto di ansia e solitudine, ma ora, grazie all’aiuto della sua psicologa, anche lei si chiama Alessandra, è riuscita a superare questo brutto periodo. La cantante ora può dire di conoscersi, “so chi sono e so cosa voglio” ha dichiarato. Alla presentatrice Silvia Toffanini ha poi detto di essere in completa simbiosi con la sua psicologa e che le deve tantissimo.

Ora la cantante dalla voce graffiata è pronta per una nuova avventura, il palco di San Siro nel luglio del 2022. “Sono onorata di salire su quel palco, non vedo l’ora” ha raccontato la Amoroso. Ha poi rivelato che cantare su quel palco” è un sogno che si avvera”, considerando i grandi artisti che lo hanno calcato prima. Ma Alessandra Amoroso non è da meno. Parlando della sua vita privata e della sua famiglia, la cantante ha raccontato del rapporto speciale che ha con la sua nipotina Andrea, con cui trascorre molto tempo, e commuovendosi afferma: “lei è il mio sole, quando passo il tempo con lei mi sento migliorata”.

Quanta dolcezza da Alessandra Amoroso, noi siamo felici per lei e non vediamo l’ora di sentire la sua musica sul palco di San Siro 2022.