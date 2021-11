Alessia Marcuzzi, cosa fa da quando non è più in tv e sulla possibilità di tornare a condurre rivela che…

Alessia Marcuzzi rivela sui social cosa fa dopo aver lasciato Mediaset di cui è stata una delle regine indiscusse per tanti anni.

Quando mesi fa annunciò di aver lasciato Mediaset, i fan accolsero la notizia con grandissimo dispiacere. Alessia Marcuzzi è stata una delle punte di diamante dell’azienda per ben 25 anni e la storia della tv commerciale è inevitabilmente legata a lei ed ai programmi che ha condotto.

Leggi anche—————–>>>Forse non avete mai visto la casa di Alessia Marcuzzi: tutti i dettagli che non sfuggono

Per mesi si sono rincorse le voci, mai confermate, di un suo possibile ritorno in tv, ma proprio in queste ore la conduttrice ha finalmente svelato la verità al riguardo. Tramite il box domande su Instagram, un utente le ha chiesto “Quando ti rivedremo in tv? Ci manchi”. La risposta della 47enne accende un lume di speranza per coloro che si augurano di rivederla prima o poi sul piccolo schermo.

“Anche voi mi mancate un sacco. Tornerò quando sarò pronta”, ha detto in totale coerenza con quanto aveva dichiarato salutando il suo pubblico. In quell’occasione, la Marcuzzi aveva infatti spiegato di non sentirsi più in linea con le proposte dell’azienda e di preferire perciò andar via.

Ma cosa fa Alessia da quando ha lasciato la lucina rossa della telecamera? Ecco cosa ha raccontato.

La nuova vita di Alessia Marcuzzi: cosa fa dopo la lunga parentesi in tv

Come molti sanno, l’amatissima presentatrice diventata famosa con Colpo di fulmine è anche un’imprenditrice di successo.

Leggi anche—————->>>Le Iene, il gesto a sorpresa di Nicola Savino per Alessia Marcuzzi: “Lei lo sa…”

E’ naturale quindi che stia approfittando di questa lontananza dal piccolo schermo per dedicarsi alle due società che le appartengono e di cui è testimonial, l’azienda di cosmetici Luce Beauty e quella di borse artigianali Marks & Angels. I prodotti del primo brand sono tutti naturali al 98% e testati scientificamente.

Inoltre, la Marcuzzi ha anche un blog molto seguito, la Pinella, in cui tratta di bellezza, moda e viaggi.

Leggi anche—————–>>>Alessia Marcuzzi a Ballando con le Stelle? La verità di Milly Carlucci

A noi piacerebbe rivederla presto in tv, ma le facciamo comunque l’in bocca al lupo per tutti i suoi progetti.