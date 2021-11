“Non le ho mai portato rancore”: Patty Pravo, il dramma riguardante sua madre; il racconto della cantante a Verissimo.

Come sempre, anche il weekend scorso ci ha regalato due ricchissimi appuntamenti con Verissimo. La trasmissione di Silvia Toffanin, infatti, quest’anno va in onda sia di sabato che di domenica. E tra gli ospiti di domenica 14 novembre c’era anche lei, Patty Pravo. La cantante veneziana si è raccontata a cuore aperto, ripercorrendo le fasi salienti della sua carriera e della sua vita. Non è mancato il ricordo della sua mamma.

A Silvia Toffanin, Patty Pravo racconta di essere cresciuta con i nonni e di aver conosciuto soltanto in età adulta. Scopriamo i dettagli del suo racconto.

LEGGI ANCHE —->Patty Pravo, la celebre cantante ha avuto ben 5 mariti: sapevate che…?

Patty Pravo a Verissimo: “Non le ho mai portato rancore”, il dramma riguardante la madre

Un’intervista intensa, quella di Patty Pravo, che ai microfoni di Verissimo ha raccontato aneddoti inediti della sua vita. In particolare, la cantante racconta di essere cresciuta con i nonni e di aver iniziato a frequentare la mamma solo in età adulta: “Facevamo delle grandi passeggiate, lei cucinava per me a pranzo, ho conosciuto una donna che non conoscevo affatto. Mia madre ha avuto una vita incredibile si è sposata a 19 anni, mi ha avuta a quella età però era sola, totalmente sola, tutta la sua famiglia era emigrata, era andata via.”, spiega Patty, aggiungendo che successivamente la donna non è stata bene e ha avuto diversi problemi, poiché sola e senza nessuno con cui poter parlare.

La cantante ci tiene a precisare di non avere nulla da perdonare alla mamma: “Non ho mai avuto nulla contro mamma, nonna non ha assolutamente portato rancore. Mamma per me era mamma però non la vedevo, non abbiamo avuto una crescita insieme. Ma quando abbiamo avuto la possibilità di parlarci e ho saputo tante cose, e ho cominciato a stimarla come donna oltre che come madre.”

LEGGI ANCHE —->Verissimo, spiazzante confessione di Romina Power: “Al Bano non è stato il primo”

LEGGI ANCHE —–>Claudio Baglioni a Verissimo: “Sanremo? Non lo rifarei”, la confessione

“Lei amava moltissimo Se perdo te che anche la canzone che Vasco ama di più mia. Era orgogliosa e quando veniva ai concerti gliela dedicavo.”, ha concluso la cantante.