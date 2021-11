Matteo Ranieri di Uomini e Donne, il terribile episodio che ha segnato la sua vita

Conoscete Matteo Ranieri di Uomini e Donne? In questo articolo vi raccontiamo il terribile episodio che ha segnato la sua vita

È lui il nuovo tronista del dating show di Maria De Filippi. Per molti non è un volto sconosciuto in quanto ha già partecipato al programma di Canale 5 nelle vesti di corteggiatore. Qualcuno, però, non conosce il terribile episodio che ha segnato la sua vita.

Matteo Ranieri, il terribile episodio che ha segnato la vita del tronista di Uomini e Donne

Matteo è il nuovo tronista di Uomini e Donne, dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Molti già lo conosceranno: Matteo è stato infatti già corteggiatore del programma. Il ragazzo scese per corteggiare Sophie Codegoni, attuale concorrente del Gf Vip 6.

Tra i due nacque una bella intesa e alla fine Sophie decise di scegliere Matteo, che era anche il preferito del pubblico. La loro storia però durò veramente poco lontani dagli studi di Uomini e Donne. Una volta terminata la loro relazione, Sophie e Matteo si sono dati la colpa a vicenda, ma ad oggi non sappiamo quale sia la verità.

I due hanno preso due strade totalmente diverse: Sophie è una delle concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip, mentre a Matteo è stato offerto il trono di Uomini e Donne. La puntata è andata in onda ieri pomeriggio su Canale 5. Il ragazzo all’inizio sembrava titubante perchè si sentiva poco adatto per ricoprire tale ruolo, ma poi ha accettato anche grazie ai consigli dei presenti in studio.

Molti dunque sapranno la storia nel programma di Matteo, ma pochi invece conosceranno il terribile episodio che ha segnato la sua vita. Tra gli hobby preferiti del nuovo tronista di Uomini e Donne spicca lo sport. Matteo ha deciso di frequentare sport ed in particolare taekwondo dopo essere stato coinvolto – suo malgrado – in una rissa. Da un episodio negativo, Matteo ha deciso di dare una svolta alla sua vita e da allora non ha più mollato lo sport.