Uomini e Donne, l’ex tronista è diventata mamma per la prima volta: benvenuta Cloe, l’annuncio sui social è dolcissimo.

“Auguri a te, che sarai il padre più meraviglioso del mondo, ed auguri a me, che ho scoperto la donna che sono questa notte.” Con queste dolcissime parole, l’ex tronista di Uomini e Donne ha annunciato di essere diventata mamma per la prima volta! Parole allegate ad uno scatto in cui stringe la sua piccola appena nata: si chiama Cloe!

Una gioia immensa per l’ex volto della trasmissione di Maria De Filippi: al termine del percorso sul trono, la tronista aveva trovato l’amore, ma la storia è terminata poco dopo. Oggi, per lei, un nuovo amore con cui ha costruito una splendida famiglia. Scopriamo i dettagli di questa meravigliosa notizia.

L’amatissima tronista di Uomini e Donne è diventata mamma di Cloe: pioggia di cuoricini per l’annuncio social

Fiocco rosa per una delle troniste più amate di Uomini e Donne. Nella trasmissione, si distinse per la sua semplicità e schiettezza e grazie al programma trovò l’amore con il corteggiatore Daniele Schiavon, che preferì al “rivale” Alessandro Basciano. Si, parliamo di Giulia Quattrociocche, che è diventata mamma da pochissime ore: la piccola Cloe è nata nella notte del 17 novembre 2021!

La storia con Daniele fuori dalle telecamere non è durata a lungo: oggi Giulia è felicemente legata a Manuel Magazzino, estraneo al mondo dello spettacolo e del gossip. I due si mostrano spesso sui social, molto uniti ed innamorati, e sono diventati genitori della piccola Cloe. L’annuncio della gravidanza era arrivato lo scorso maggio e, qualche ora fa, l’annuncio della nascita, attraverso un post su Instagram.

Il post è stato invaso dai likes di fan e amici, super felici per la notizia. Non possiamo che mandare i nostri migliori auguri di cuore ai neo genitori Giulia e Manuel, e benvenuta al mondo piccola Cloe!