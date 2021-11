GF Vip, Soleil Sorge in casa indossa spesso questo cappotto: sapete qual è il prezzo?

Il Grande Fratello Vip sta riscontrando un grande seguito. Gli ascolti sono abbastanza alti e anche la diretta, sembrerebbe essere molto seguita. Proprio per questo, è stato deciso per l’allungamento del reality.

Questa edizione segnerà un record, la fine, infatti, è stata segnata per il 14 marzo. I concorrenti, al momento, non ne sanno nulla. Anzi, in casa, molte volte, proprio negli ultimi giorni, hanno parlato più volte della fine del reality, stabilita da contratto per il 13 dicembre. Sicuramente, una delle protagoniste di questa edizione è Soleil Sorge. Spesso, l’ex corteggiatrice indossa questo cappotto color castano. Anzi, in realtà, non è solo lei ad indossarlo, anche Sophie ne ha uno uguale, in rosa. Ma Sapete qual è il prezzo?

GF Vip, Soleil indossa spesso questo cappotto invernale: qual è il prezzo?

Soleil Sorge nelle ultime settimane è stata spesso al centro dell’attenzione. Al Gf Vip è sicuramente una delle protagoniste. Il suo rapporto con Alex Belli non è piaciuto alla moglie dell’attore. Intervenuta in puntata, ha avuto un confronto con entrambi.

Nonostante i due concorrenti abbiano detto più volte di essere solo amici, questo legame non ha smesso di creare ‘gossip’. Tanto che, nelle ultime puntate, ci sono state molte clip al riguardi, per cercare di venire a capo della situazione. Soleil è una concorrente molto forte ed è una bellissima donna. Spesso, la vediamo indossare questo cappotto color marrone, adatto per la stagione invernale. Ma qual è il prezzo?

Ebbene, sembrerebbe che questo capo d’abbigliamento costi all’incirca 169 euro, ed è di Relish. Ma non è solo Soleil ad indossarlo, anche Sophie, più volte, l’abbiamo vista con questo cappotto a maniche lunghe, ma di colore rosa. Voi ci avete fatto caso?