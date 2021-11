La clinica della pelle, Daniel: “È lì da quando ho 15 anni, ma..”, incredibile

Alle telecamere de La clinica della pelle, Daniel ha raccontato di aver iniziato a vivere il suo incubo circa 15 anni prima: è incredibile.

Dopo Vite al Limite, Real Time offre la possibilità di conoscere le storie di persone che hanno problemi alla loro pelle. E ne soffrono davvero tanto. Stiamo parlando proprio del programma La clinica della pelle con protagonista indiscussa Emma Craythorne.

Non tutti lo immaginano, ma al mondo ci sono tantissime persone che soffrono di problemi alla loro pelle. E chi più e chi meno si sente fortemente disagio o, addirittura, soffro proprio a causa di questo. È il caso, ad esempio, di Daniel, un giovanissimo ragazzo – che di mestiere fa la drag queen – che raccontato di sentirsi fortemente in imbarazzo a causa di un ‘bozzo’ presente dietro la nuca. Non era assolutamente nulla di preoccupante, questo è ovvio e lo stesso Daniel ne era consapevole, eppure lui voleva ugualmente sbarazzarsene. E per farlo aveva bisogno di qualcuno che potesse seriamente ugualmente. Chi se non la dottoressa Craythorne, quindi? Ebbene. A questo punto, cerchiamo di capire cos’era quello che lui chiamava bozzo. E qual è stata la cura prescrittogli dalla dermatologa.

La clinica della pelle, Daniel si sentiva fortemente a disagio a causa di un bozzo: cos’è successo

Quando è entrato a far parte del gruppo dei pazienti della dottoressa Craythorne a La clinica della pelle, Daniel ha immediatamente detto il suo obiettivo: sbarazzarsi di quell’enorme bozzo presente dietro la testa da quando ha 15 anni. E che ancora oggi, purtroppo, gli provoca tantissimo imbarazzo. “Mi spegne la passione”, dice Daniel alle telecamere del programma. Spiegando, quindi, quanto questo suo problema incida anche sulla sua vita sentimentale.

Fortunatamente, quel bozzo presente dietro la sua nuca non è nulla di preoccupante. Piuttosto, si tratta di una cisti cheloidea della nuca. Ed anche la nuca per renderlo omogeneo con tutta la parte restante della testa è davvero semplice: non soltanto la dottoressa gli ha consigliato di non tagliare per un po’ i capelli – molto probabilmente è proprio questa la causa – ma gli ha anche prescritto uno shampoo e una crema per il lavaggio dei capelli ed, infine, 4/6 sedute di steroidi. “Il mio umore è alle stelle. Sono felice”, ha detto Daniel appena uscito dalla clinica.

A distanza di 6 mesi, la differenza notata è davvero incredibile. “Mi fa meno paura. Sono una persona nuova”, ha concluso Daniel.