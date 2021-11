Uomini e Donne, guai per Gianni Sperti: rischia il licenziamento?

Il noto opinionista Gianni Sperti è nei guai: l’ex ballerino professionista rischia il licenziamento da “Uomini e Donne”, ecco il motivo

Guai in vista per il noto opinionista di “Uomini e Donne”. Le sue parole pronunciate in studio non sono piaciute ad una fetta di pubblico. Questi adesso chiedono il licenziamento. Come procederà Maria De Filippi?

Gianni Sperti sarà licenziato da Uomini e Donne?

Gianni Sperti è un noto opinionista televisivo, nonché ex ballerino professionista. È divenuto famoso come ballerino di numerose trasmissioni di Canale 5 come La sai l’ultima?, Buona domenica e soprattutto il talent show “Amici“. In seguito ha ricoperto il ruolo di opinionista di “Uomini e Donne”, dating show in onda su Canale 5 e condotto da Maria De Filippi. Gianni è una presenza fissa nello studio della De Filippi dai primi anni duemila.

Il ruolo di opinionista gli ha regalato gioie e dolori. Grazie a questo ruolo, infatti, Gianni si è affermato in televisione, ma anche a causa di esso spesso riceve critiche da parte del pubblico del dating show. Nelle ultime ore, a causa di alcune sue dichiarazioni fatte in studio, c’è addirittura qualcuno che chiede il licenziamento.

In una delle scorse puntate di “Uomini e Donne”, Gianni si è schierato apertamente contro Isabella Ricci, dama del trono over e rivale di Gemma Galgani. L’opinionista accusa la dama di star fingendo all’interno del programma. Il pubblico, però, ha attaccato Gianni perchè all’inizio dell’anno era uno dei sostenitori di Isabella. Perchè ha cambiato opinione da un giorno all’altro?

Qualcuno ha accusato Sperti di aver cambiato opinione per avere materiale di cui parlare in trasmissione e dunque essere al centro dell’attenzione. Qualcun altro, sicuramente più radicale, chiede addirittura il licenziamento dell’opinionista di “Uomini e Donne”.

Come reagirà Maria De Filippi? Non è la prima volta che il pubblico si scaglia contro Sperti. La conduttrice del dating show, però, ha sempre dato fiducia all’opinionista. Questa volta invece ascolterà una parte del sentire popolare? Noi pensiamo che la De Filippi non darà peso alle critiche e rinnoverà la fiducia a Gianni.