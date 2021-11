Charlene di Monaco ‘scappa’ da Montecarlo: la conferma arriva proprio dal marito, cosa sta succedendo

La principessa Charlene di Monaco ‘scappa’ da Montecarlo, la conferma arriva proprio dal marito Alberto II: cosa sta succedendo?

Non c’è pace per la famiglia reale di Montecarlo. Dopo la lunga assenza di Charlene, rimasta per dieci mesi in Sudafrica, adesso un nuovo caso avvolge la coppia. La principessa è ‘scappata’ da Montecarlo e a confermarlo è il marito stesso.

Charlene di Monaco ‘scappa’ da Montecarlo: le parole del marito

Charlene è la principessa del Principato di Monaco, in quanto moglie del principe Alberto II di Monaco. Prima di diventare principessa, era una nuotatrice e modella. Ha vinto due medaglie d’oro e una d’argento ai Giochi panafricani del 1999 ed ha partecipato anche alle olimpiadi di Sydney 2000 nella staffetta 4×100, classificandosi quinta. In seguito al suo ritiro dalle competizioni nel 2008, si è dedicata alle attività umanitarie e alla sua vita da principessa.

Di recente, però, la principessa di Monaco ha fatto preoccupare i sudditi. Charlene, infatti, è stata dieci mesi in Sudafrica. Secondo quanto fatto trapelare dalla famiglia reale, la principessa è stata costretta a stare lontana da casa perchè ha subito ben tre interventi alla testa. La principessa sarebbe finita più volte d’urgenza in clinica e per questo il suo ritorno a Montecarlo è stato ritardato.

C’è chi però, sia dalla parte della stampa italiana che dalla stampa estera, non crede a queste versioni. Qualcuno ha addirittura ipotizzato che la famiglia reale possa essere in crisi e che il ritorno di Charlene a Monaco sia stato autorizzato solo per ‘salvare la faccia’.

Adesso pare che la principessa avrebbe già lasciato Montecarlo. La conferma è arrivata proprio dal marito, Alberto di Monaco, in un’intervista a Monaco Matin: “Charlène sta meglio, ma ha ancora bisogno di riposo e tranquillità. Per questo resterà un po’ di tempo lontano dalla Rocca. È molto stanca, non solo fisicamente ma anche psicologicamente”.

Il principe Alberto ha poi aggiunto che il luogo in cui si è trasferita resterà segreto: “benché lontana dal Principato, sarà facile per me e i bambini andare a trovarla e passare del tempo con lei”. Le parole pronunciate da Alberto, secondo molti, potrebbero confermare le ipotesi di una presunta crisi tra i due, anzi, questo potrebbe essere un passaggio che precede la conferma della fine della loro relazione.