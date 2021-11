“È stato fatale”: la confessione di Maria De Filippi che riguarda suo figlio Gabriele

Il retroscena su Gabriele Costanzo raccontato dalla stessa De Filippi: ecco cosa ha rivelato la conduttrice su suo figlio.

Tutti sappiamo che oltre ad essere un’eccellente professionista, Maria De Filippi è molto legata al marito e al figlio Gabriele, adottato nel 2004. Oggi il ragazzo ha trent’anni ed è sempre stato lontano dai riflettori, ma di lui si è saputo nel 2019 che si era fidanzato.

La ragazza in questione è la stylist Francesca Quattrini con la quale il giovane Costanzo è apparso in molte foto pubblicate sul proprio profilo Instagram. Tutto sembrava procedere a gonfie vele, ma è stata proprio Maria ad annunciare la fine della loro relazione.

Al settimanale Oggi, infatti, la nota conduttrice Mediaset ha spiegato anche i motivi della rottura, raccontando per la prima volta in assoluto un retroscena sulla coppia di ex fidanzati.

Maria De Filippi, suo figlio è di nuovo single: la conduttrice spiega cosa è successo

Con la sua solita chiarezza, la moglie di Maurizio Costanzo ha raccontato cosa è accaduto tra i due giovani che, nonostante il loro amore sembrasse così forte, non sono riusciti ad andare avanti insieme.

I problemi tra loro hanno iniziato ad emergere in concomitanza con il lockdown: “Come per molti ragazzi, il lockdown è stato fatale. La convivenza forzata ha fatto saltare tanti equilibri“, ha raccontato Maria.

Riservata ma sempre molto sincera, la regina indiscussa di Mediaset ha rivelato che dopo la rottura ha avuto il timore che il giovane decidesse di tornare a vivere con lei e il papà. “Temevo tornasse a vivere da noi. Il fatto che sia rimasto a vivere da solo denota maturità. Ha preso una bella batosta, ma ora lo vedo bene. Ha solo un difetto: è un po’ tirchio”, ha aggiunto.

Gabriele e Francesca erano indubbiamente una bella coppia, siete d’accordo?