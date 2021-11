Isola dei Famosi 2022: finalmente è arrivata la notizia che tutti attendevamo da tempo, non vedevamo l’ora!

Finalmente ci sono novità per quanto riguarda il reality show più selvaggio di tutti, l’ Isola dei Famosi. Per l’edizione del 2022 ci sono grandi sorprese in arrivo!

L’ Isola dei Famosi è uno dei reality show più apprezzati nel panorama italiano, fin dalla prima edizione nel lontano 2003, condotto dall’iconica Simona Ventura, la quale è riuscita a raggiungere l’incredibile numero di dieci milioni di spettatori. Attualmente in programmazione su Canale 5 troviamo la sesta edizione del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini, e probabilmente l’Isola dei Famosi andrà in onda a partire dalla fine del GF Vip. Ma quando sarà? Finalmente è arrivata la notizia che tutti attendevamo!

Isola dei Famosi 2022: in arrivo tantissime novità

Sappiamo che l’attuale programmazione del Grande Fratello Vip sarà una delle più lunghe nella storia del programma. Probabilmente la trasmissione si concluderà il 14 Marzo 2022. Ma non temete! In sostituzione finalmente ritroveremo l’ Isola dei Famosi, programma che quest’anno è stato condotto da Ilary Blasi. Vedremo la nuova edizione del reality show in esotiche spiagge, con appuntamenti bi-settimanali e con nuovi concorrenti pronti a farci divertire e intrattenere. A quanto sentito, questa edizione sarà piena di novità e sorprese da non perdere.

Per quanto riguarda la questione della conduzione, sappiamo tramite la pagina di informazione online tvblog.com, che il timone del programma verrà nuovamente consegnato alla bella Ilary Blasi. La conduttrice romana ha già presenziato infatti, l’edizione andata in onda quest’anno. Ilary Blasi ha preso in mano la conduzione del programma, in sostituzione della collega Alessia Marcuzzi, la quale ha condotto il programma dal 2015 al 2019. La conduzione per Ilary Blasi sembrerebbe dunque confermata, segno che la talentuosa showgirl ha riscontrato la benevolenza e il rispetto del pubblico. Dopo una risultato non troppo brillante a Star in the star dovuto probabilmente al format, Ilary Blasi può lasciarsi alle spalle questa avventura per dedicarsi all’ Isola dei Famosi. Un programma decisamente nelle corde di Ilary che è stata una conduttrice capace e brillante.

Non vediamo tutti l’ora di goderci la nuova stagione dell’ Isola dei Famosi 15 e la ritrovata conduzione di Ilary Blasi, che andrà in onda a partire da marzo 2022 su Canale 5, dopo la fine dell’attuale GF Vip.