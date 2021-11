Avete visto chi è tornata a Uomini e Donne? È tra le nuove corteggiatrici arrivate in trasmissione, impossibile non notarla.

Avete seguito le ultime puntate di Uomini e Donne? Se la risposta è sì, avrete sicuramente visto che il nuovo tronista è Matteo Ranieri! L’ex corteggiatore e scelta di Sophie Codegoni è tornato nello studio della trasmissione e, a sorpresa, è stato scelto come nuovo tronista. Nella puntata di ieri, per lui sono già scese le prime corteggiatrici… Sapete chi c’è tra loro?

I fan più attenti avranno riconosciuto una corteggiatrice, già apparsa in studio. Scopriamo i dettagli della “nuova” arrivata!

Un’ex corteggiatrice è tornata a Uomini e Donne: l’avete riconosciuta?

Matteo Ranieri è pronto ad iniziare un nuovo percorso a Uomini e Donne. Dopo la rottura con Sophie, attualmente nella casa del GF Vip, l’ex corteggiatore ha deciso di riprovare a trovare l’amore in tv, ma stavolta seduto dall’altra parte, sul trono. Riuscirà stavolta a trovare la persona giusta? Staremo a vedere! Nel frattempo sono già arrivate le prime corteggiatrici… Avete notato qualche viso conosciuto?

Ebbene, tra le pretendenti di Matteo c’è anche Domiziana, che abbiamo visto tra le corteggiatrici di Joele Milan, il tronista che ha abbandonato il trono dopo lo “smascheramento” del dialogo con Ilaria. La ragazza è tornata in studio per darsi una nuova possibilità: come andrà la sua seconda esperienza? Matteo avrà voglia di conoscere la corteggiatrice o il suo interesse sarà rivolto ad altre pretendenti?

Non ci resta che attendere le prossime puntate per scoprire come proseguirà l’avventura di Matteo sul trono. Ricordiamo che, al momento, si tratta dell’unico tronista uomo in studio, poiché anche Matteo ha già lasciato il programma, scegliendo Noemi. E voi, state seguendo le ultime vicende del trono classico?