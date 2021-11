Uomini e Donne, Tina Cipollari e Gemma Galgani: la verità su quello che non vediamo in tv

Raffaella Mennoia svela al settimanale Nuovo la verità sul rapporto tra Tina Cipollari e Gemma Galgani: ecco cosa succede dietro le quinte.

E’ l’argomento principale di tantissime puntate di Uomini e Donne: la rivalità tra la storica opinionista del dating show e la dama torinese tiene banco quasi ogni giorno catturando l’attenzione del pubblico.

Dopo anni di scontri accesi davanti alle telecamere, in molti si chiedono se le scintille che vediamo in studio tra Tina Cipollari e Gemma Galgani proseguano anche nel dietro le quinte del programma.

Non si sa con certezza da cosa abbia avuto origine quest’astio tra le due, ma certo è che la storia di qualche anno fa tra la Galgani e il ‘gabbiano’ George contribuì parecchio a fomentare le liti. Anche sul comportamento della dama con gli altri cavalieri, però, la Cipollari ha sempre avuto da ridire non condividendo gli atteggiamenti della torinese.

Ma cosa c’è di vero nella vita reale? Gemma e Tina sono rivali anche nella vita reale? E’ proprio Raffaella Mennoia, autrice della trasmissione, a rispondere a questa domanda e a chiarire una volta per tutte cosa accade tra loro al di fuori dello show.

Tina Cipollari e Gemma Galgani: clamorosa decisione della redazione

Intervistata dal settimanale Nuovo, la Mennoia ha raccontato: “Quello che si vede in onda è tutto vero e noi facciamo addirittura in modo che non si incrocino né prima né dopo la registrazione del programma”.

Un modo quindi per evitare che le prese in giro e i battibecchi in studio degenerino anche nei camerini dove magari grida e secchiate d’acqua sarebbero meno opportune.

Voi cosa ne pensate? Di solito, da che parte state?