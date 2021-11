Prima l’espulsione da Vite al limite, poi il drammatico epilogo: dopo il programma è successo l’inimmaginabile, resterete di stucco!

Quello che è successo a questa paziente di Vite al Limite, vi assicuriamo, è del tutto inimmaginabile. Entrata a far parte della clinica di Houston a causa del suo eccessivo peso, ma anche della sua voglia di ritornare in forma, purtroppo, non è successo nulla di quello che lei stessa si sperava. E questo, come è capitato anche tante altre volte, ha spinto il dottor Nowzaradan a prendere una drastica decisione: l’espulsione.

Sono davvero tantissime le persone che, nel corso di queste nove edizioni di Vite al Limite, hanno chiesto aiuto al dottor Nowzaradan. E che sono riusciti a portare al termine un percorso davvero sensazionale. La protagonista del nostro articolo, purtroppo, non ci è riuscita affatto. Ed, oltre all’espulsione voluta e decisa dal chirurgo bariatrica, è stata vittima anche di un altro spiacevolissimo episodio. Prima di spiegarvi cos’è successo, però, procediamo con ordine. Scopriamo insieme la sua storia, il suo percorso in clinica e il suo triste e drammatico epilogo.

Prima l’espulsione da Vite al Limite, poi l’epilogo choc: pazzesco!

È stata una delle protagoniste indiscusse della sesta stagione di Vite al Limite, Lisa Fleming. Entrata a far parte del programma con un peso che superava i 300 kg, la quarantanovenne di Mobile aveva chiaramente espresso la sua forte volontà ed intenzione di ritornare in forma. Purtroppo, al suo pensiero non sono corrisposti dei fatti.

Durante tutto il suo percorso a Vite al Limite, Lisa non ha affatto seguito il programma affidatole dal dottor Nowzaradan. Anzi, per essere più precisi, inizialmente la Fleming è riuscita a seguire le parole del chirurgo bariatrico, ma una volta terminato l’intervento, non è affatto riuscita a mantenere un regime alimentare sano e regolato. E, quindi, non soltanto ha iniziato a mangiare di nuovo, ma anche ad ingrassare. Da qui, quindi, arriva una drastica decisione: l’espulsione. Ma non solo. Nel 2018, la figlia di Lisa ha annunciato la sua morte. A quanto pare, sembrerebbe che le siano state fatali alcune malattie preesistenti.

Insomma, un finale piuttosto drammatico, non c’è che dire.