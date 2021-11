Fiocco azzurro per la famosa imprenditrice: è nato il suo quinto figlio, la scelta del nome è sorprendente

La famosa imprenditrice diventa mamma per la quinta volta: lei e il suo compagno hanno dato al figlio un nome davvero particolare!

Grande gioia per la nota imprenditrice che, nella notte tra il 19 e il 20 novembre, ha dato alla luce un maschietto. Il quinto, per la precisione: dalla relazione con l’ex compagno sono nati infatti i suoi primi due figli mentre dall’uomo con cui è in coppia dal 2013, ne ha avuti altri tre.

Parliamo di Barbara Berlusconi, terzogenita dell’ex premier Silvio, che è appena diventata mamma per la quinta volta! A maggio del 2021 l’ex amministratore delegato del Milan, attualmente amministratore delegato di H14 che controlla il 21,42% di Fininvest, aveva annunciato su Instagram di aspettare un bambino dal compagno Lorenzo Guerrieri, imprenditore nel settore immobiliare conosciuto otto anni fa a Monza.

A quei tempi, lui studiava alla Bicocca e lavorava come barman in un locale. Quell’incontro fu decisivo per la bella ereditiera che chiuse così definitivamente la storia con l’ex calciatore del Milan Alexandre Pato.

Barbara Berlusconi, già madre di Alessandro e Edoardo avuti dall’ex compagno Giorgio Valaguzza, ha creato con Guerrieri una splendida famiglia e dal loro amore sono nati Leone, Francesco Amos ed ora il bebè appena arrivato. Ma quale nome hanno scelto per lui? Non ci crederete!

Barbara Berlusconi mamma per la quinta volta: come si chiama il figlio dell’imprenditrice

Quando aveva annunciato l’arrivo della cicogna tramite i social mesi fa, la figlia di Silvio Berlusconi e Veronica Lario aveva scherzato sul nome da dare al piccolo. Essendo già madre di quattro maschietti, aveva scritto nel post che se anche stavolta si fosse trattato di un maschio, il nome appropriato sarebbe stato Quinto.

Ed ha mantenuto la parola perché il bimbo si chiama Ettore Quinto. Dopo pochi mesi dalla nascita del figlio di Luigi e Federica Fumagalli, il Cavaliere dà così il benvenuto al suo quattordicesimo nipote.

Tantissimi auguri ad Ettore Quinto e ai suoi bellissimi genitori!