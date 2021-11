Roberto Saviano, patrimonio da urlo: sapete quanto guadagna con Gomorra?

Patrimonio da urlo per lo scrittore Roberto Saviano: sapete quanto guadagna con Gomorra? Una cifra da brividi

Saviano è uno degli scrittori più famosi in Italia. Ha raggiunto il successo con il romanzo “Gomorra”, dove ha denunciato i traffici illeciti della camorra, facendo luce su molte cose. Dal romanzo è stata tratta una serie televisiva, tuttora in onda con la quinta ed ultima stagione. Il suo patrimonio in questi anni è cresciuto a dismisura. Ecco a quanto ammonta.

Il patrimonio di Roberto Saviano

Roberto Saviano è uno scrittore, giornalista e sceneggiatore napoletano. Ha raggiunto il successo con il suo romanzo di esordio, “Gomorra“, dove utilizza la letteratura e il reportage per raccontare la realtà economica, di territorio e d’impresa della camorra e della criminalità organizzata in senso più generale.

Dopo la pubblicazione del romanzo, lo scrittore ha ricevuto numerose minacce di morte da parte dei cartelli camorristici del clan dei casalesi, di cui denunciò l’operato nel suo esposto e nella piazza di Casal di Principe durante una manifestazione per la legalità. Da allora è sottoposto ad un severo protocollo di protezione e dal 13 ottobre 2006 prevede che vive sotto scorta. Ha collaborato e collabora con numerose testate giornalistiche internazionali e italiane molto importanti.

Ad oggi il suo patrimonio è veramente da urlo. Come riporta Panorama, per il romanzo “Gomorra” Saviano avrebbe incassato un assegno da 50 mila euro, lievitato nel corso degli anni arrivando nel 2009 addirittura a 2 milioni di euro. Lo scrittore ha racimolato un bottino da 13 milioni di euro nel primo decennio di attività. Al successo di “Gomorra” si aggiunge poi quello di “ZeroZeroZero”, libro inchiesta sulla cocaina e i narcos sudamericani, e de “La paranza dei bambini”.

Saviano, però, non è solo uno scrittore, da anni ormai è anche un personaggio televisivo. Secondo il quotidiano “La Verità”, i contratti con le produzioni tv e cinematografiche gli sono valsi circa 500 mila euro. C’è quello firmato con La7 da circa 400 mila euro, quello con la Fascino di Maria De Filippi e Maurizio Costanzo intorno ai 350 mila euro, oltre ai gettoni di presenza percepiti tra Rai e Mediaset. Non sono da trascurare ovviamente le collaborazioni giornalistiche. Oltreoceano, infine, risulterebbe socio unico di un’impresa da 1 milione di euro.