George Clooney e il retroscena sui ‘pannolini sporchi’: cosa fa quando ci sono ospiti

George Clooney racconta un retroscena sui ‘pannolini sporchi’: lo fa quando ci sono ospiti.

George Clooney è un attore di grande fama ed è conosciuto in tutto il mondo. E’ la colonna portante del mondo cinematografico internazionale. Ha recitato in tantissimi film, affiancato da attrici e attori di grande importanza. Da qualche anno, ha trovato l’amore, al fianco dell’avvocatessa Amal Alamuddin. La coppia si è sposata nel 2014.

Sono diventati genitori di due gemelli, nati esattamente nel 2017, di Elle e Alexander Clooney. Clooney, proprio a tal proposito, si è messo a nudo durante il podcast ‘WTF with Marc Maron’. Ma in una vecchia intervista, rilasciata a People, aveva svelato anche un retroscena su quanto accade con i suoi figli, quando ci sono ospiti, riguardo ai ‘pannolini sporchi’.

George Clooney e il retroscena sui ‘pannolini sporchi’: l’aneddoto che nessuno conosce

L’amatissimo attore dal 2014 è sposato con Amal Alamuddin. Dopo un anno di frequentazione hanno deciso di convolare a nozze. Nel 2017, sono nati due gemelli, Elle e Alexander. Clooney, durante un podcast ‘WTF with Marc Maron’, si è messo a nudo.

Qui, ha detto, che non aveva alcuni intenzione di sposarsi o di diventare padre. Tutto è cambiato, quando, nella sua vita è entrata Amal: “… poi questo straordinario essere umano è entrato nella mia vita e me ne sono innamorato follemente”. Circa un anno fa, George Clooney, in un’intervista rilasciata a People, ha svelato cosa accade con i suoi figli, quando c’è un ospite. Il retroscena è molto particolare.

A quanto pare, all’attore piace scherzare con i suoi figli. Spesso, spalma la nutella sui pannolini e quando c’è un ospite, fa finta di mangiarla: “Loro vengono da me con in mano il pannolino ‘sporco’ di nutella e io dico, ‘Ok, me ne occupo io’, e mangio la Nutella dal pannolino”. Un aneddoto decisamente particolare fatto per scherzare con i suoi due gemelli. Dopo l’arrivo di Amal, la vita dell’attore è decisamente cambiata e non si aspettava di certo questo, perchè, come da lui detto, non aveva intenzione di sposarsi e di diventare padre.