Bruttissima sorpresa per Austin durante il suo intervento a La clinica della Pelle: cos’è successo, la dermatologa non l’avrebbe mai immaginato.

Un colpo di scena davvero impressionante, quello a cui durante la l’intervento chirurgico di Austin, la dottoressa Craythorne ha assistito. Sia chiaro: tutto è andato alla grande, eppure quello che è successo durante l’operazione è davvero inimmaginabile. E che, senza alcun dubbio, nemmeno la stessa dermatologa si sarebbe mai immaginata. Scopriamo insieme la sua storia.

Quando Austin ha deciso di partecipare a La clinica della pelle e, quindi, di chiedere aiuto alla dottoressa Craythorne era esattamente la seconda stagione del programma. Ed ha immediatamente catturato l’attenzione del suo pubblico. Anche lui, così come tutti i suoi ‘colleghi’, aveva un problema alle pelle che lo attanagliava. E che, purtroppo, non lo faceva sentire affatto a proprio agio col suo corpo. Ovviamente, non si tratta affatto di una situazione grave, sia chiaro. A differenza di Lucy, infatti, il problema di Austin era davvero una cosa da niente. In ogni caso, però, il giovane paziente della dottoressa sentiva l’esigenza di trovare una soluzione. Anche perché, come sottolineato dal diretto interessato dinanzi alle telecamere, aveva paura che questa potesse diventare ancora più grossa.

La clinica della pelle, durante l’intervento di Austin è successo qualcosa di clamoroso: impensabile!

Austin è stato uno dei protagonisti della seconda stagione de La clinica della pelle e con la sua storia ha saputo catturare l’attenzione di tutti.

Austin, infatti, ha deciso di chiedere aiuto alla dermatologa irlandese per via di una cisti che aveva sulla schiena. “È difficile trovare degli indumenti che la coprano”, dice il paziente alle telecamere del programma. Sottolineando, quindi, quanto questa situazione lo condizioni fortemente. “Mi sento molto a disagio”, continua dire. È proprio per questo motivo, quindi, che ha deciso di rivolgersi alla dottoressa Craythorne: Austin vuole trovare a tutti i costi un rimedio! Fortunatamente, la dermatologa irlandese ha saputo intervenire immediatamente. Scoperto che anziché cisti, quell’enorme massa dietro la schiena era un lipoma, la dottoressa Emma ha operato immediatamente chirurgicamente. Quello che, però, ha scoperto durante l’intervento è stato davvero impressionante. “Sembrava semplicissimo da rimuovere, ma la capsula che avvolgeva il lipoma era sottilissima e le parti di grasso tendevano a fuoriuscire con estrema facilità. Ho impiegato il doppio del tempo”, ha detto.

Fortunatamente, tutto è andato alla grande. Dopo l’intervento, Austin si è detto soddisfatto del risultato.