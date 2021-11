All Together Now, chi è Michelle: età, Instagram e dove l’abbiamo già vista; tutto quello che sappiamo sulla concorrente.

È entrata nel vivo la gara di All Together Now. Si tratta della quarta edizione dello show condotto da Michelel Hunziker, dove l’obiettivo dei concorrenti è soltanto uno: far scatenare ( ed alzare) il muro e convincere la giuria speciale, composta da Francesco Renga, Anna Tatangelo, Rita Pavone e J Ax. Tra le cantanti in gara quest’anno c’è anche lei, Michelle Perera.

La sua voce potente ha incantato tutti nelle prime puntate dello show: riuscirà ad arrivare fino alla finalissima? Staremo a vedere! Nel frattempo, conosciamola meglio: ricordate dove l’abbiamo vista già in televisione?

Michelle è una delle concorrenti di All Together Now: ricordate dove l’abbiamo vista in televisione?

Tra le concorrenti della quarta edizione di All Together Now c’è lei, Michelle Perera. Voce straordinaria ma anche carattere forte e determinato, la cantante è stata una delle concorrenti che ha ottenuto i voti più alti nelle prime puntate. 36 anni, originaria di Roma, Michelle è cantante, autrice e vocal coach. I suoi genitori, di origini senegalesi, vengono dallo Sri Lanka e in Italia hanno dato vita ad una band, della quale Michelle era corista.

Quella ad All Together Now non è la prima esperienza in tv della cantante: ha partecipato a The Voice of Germany, dove è stata eliminata al primo live, ma non solo! Ha partecipato anche a The Voice of Italy, nel team della coach Raffaella Carrà. Prima di entrare nel talent Rai, Michelle aveva provato anche ad accedere ad Amici ed X Factor, ma senza lieto fine. Riuscirà a vincere questa edizione di All Together Now

Non ci resta che seguire le prossime puntate di All Together Now per scoprire chi andrà avanti nella gara. Appuntamento ogni domenica sera, su Canale 5, alle ore 21 e 30.