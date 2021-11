L’Isola dei Famosi 2022, chi sarà il nuovo inviato? Spunta il nome; tutto quello che sappiamo sulla prossima edizione del reality.

Dopo alcuni tentennamenti è arrivata la conferma: L’Isola dei famosi tornerà anche nel 2022! Il reality in cui alcuni personaggi famosi si trasformano in veri e propri naufraghi, immergendosi nella vita, ricca di difficoltà, su un’isola deserta. A condurre la prossima edizione ci sarà ancora una volta lei, Ilary Blasi, ma cosa sappiamo del resto del cast?

Sembra certo che gli opinionisti non siano stati confermaci: ci saranno quindi new entry in studio, ma non sono stati resi ancora in nomi. Non vale lo stesso per l’inviato: il nome è stato spifferato da Gabriele Parpiglia durante una puntata di Casa Chi. Curiosi di sapere chi sarà l’inviato in Honduras? Siete nel posto giusto!

Chi sarà l’inviato della nuova edizione dell’Isola dei Famosi?

Questa attualmente in onda sarà l’edizione più lunga in assoluto del GF Vip: il programma condotto da Alfonso Signorini terminerà a marzo 2022! Dopodiché, proprio come è accaduto quest’anno, partirà una nuova edizione dell’Isola dei famosi. Un’edizione che si prospetta ricca di novità, ma anche di certezze. Prima tra tutti Ilary Blasi, che sarà nuovamente al timone del reality… sapete chi si collegherà dall’Honduras con lei?

Proprio lui, Massimiliano Rosolino! Come ha riportato sempre Parpiglia, il campione di nuoto è stato confermato nel ruolo di inviato e ci sarà anche nella prossima edizione! Sui prossimi opinionisti della trasmissione non si sa ancora nulla di certo, come non sono ancora stati annunciati i concorrenti. Alcune indiscrezioni parlano di Olga Plachina, moglie di Alfo Montano, come possibile naufraga, ma è ancora presto per dirlo!

Non ci resta che attendere i prossimi mesi per avere dettagli sulla prossima scoppiettante edizione de L’Isola dei Famosi. Noi non vediamo l’ora, e voi?