L’amatissima attrice è ritornata in scena: è arrivata finalmente la conferma! Questa è la notizia che tutti attendavano con ansia: cos’è successo!

Una notizia davvero fantastica, quella che qualche giorno fa l’amatissima attrice ha condiviso sulla sua pagina social ufficiale. E che, in un vero proprio batter baleno, ha scatenato la reazione del suo numerosissimo pubblico. “È tornata”, scrive l’interprete a corredo di questo scatto che la ritrae con gli abiti di scena.

La notizia della riconferma dell’amatissima serie tv c’è da ammettere che era già nell’aria da diverso tempo. Adesso che, però, la sua protagonista si è mostrata con gli abiti di scena ed ha fatto chiaramente comprendere che le riprese sono iniziate, si tratta di una vera e propria conferma! Al momento, sia chiaro, non sappiamo tantissime informazioni! Seppure, infatti, le riprese dei nuovi episodi sono ufficialmente ripartite, non possiamo darvi la conferma su quando sarà possibili rivederli sul piccolo schermo. Quello che, però, conta sapere è che la seconda stagione ci sarà! Di che cosa parliamo, però? Di quale serie tv, quindi, facciamo riferimento? Scopriamo insieme!

Leggi anche –> Ci sarà una terza stagione dell’amatissima serie tv Rai? Parla la protagonista: non ci sono più dubbi

È confermato: le riprese della serie tv sono iniziate, l’attrice l’ha svelato sui social

Drizzate bene le orecchie, carissimi lettori e carissime lettrici di Sologossip: Mina Settembre sta per ritornare! Qualche giorno fa, sul suo canale social ufficiale, la splendida Serena Rossi ha condiviso uno scatto con il suo inconfondibile cappotto rosso. E con una didascalia che lascia poco spazio all’immaginazione! “Mina Settembre è tornata”, dice l’attrice napoletano a corredo di questa foto!

Leggi anche –> Si è laureata qualche mese fa in Storia dell’arte: l’avete riconosciuta? È la figlia di una celebre attrice

Fino a questo momento, come dicevamo poco fa, non abbiamo tantissime informazioni sul suo inizio. Anche perché, diciamoci la verità, le riprese ora sono iniziate, sicuramente ci vorrà ancora un po’ di tempo. Quello che, però, ha reso entusiasti i suoi telespettatori è proprio questo: la conferma del suo ritorno!

Com’è finita la prima stagione?

In attesa di scoprire cosa succederà nel corso della seconda stagione, però, scopriamo com’è andata a finire la prima. Sappiamo benissimo che Mina Settembre ha scoperto che suo padre aveva un’amante. E ricordate chi era? Semplice: una delle sue due migliori amiche, Irene. Ma non solo. Proprio nel corso dell’ultima puntata, l’assistente sociale ha scoperto di avere un fratello. Chi è? Nel corso della loro relazione extraconiugale, Irene e il padre di Mina hanno avuto un figlio. Infine, la bella Settembre è ancora indecisa tra Domenico, suo collega del consultorio, e Claudio, suo ex marito.

Insomma, una cosa è certa: i nuovi episodi toglieranno moltissimi dubbi.