La clinica della pelle, Jo: “È il mio incubo peggiore”, mai visto nulla di simile

Alle telecamere de La clinica della pelle, Jo ha raccontato qual è il suo incubo peggiore: non si era mai vista nulla di simile, davvero incredibile!

“È il mio incubo peggiore”, è proprio con queste parole che Jo inizia il suo racconto a La Clinica della pelle. Spiegando, quindi, quanto questo suo problema condizioni fortemente la sua vita e le sue giornate. “Se non l’avessi, potrei godermi di più la vita”, ha detto ancora. Scopriamo insieme la sua storia.

Chi è che non conosce la dottoressa Craythrone? Decisamente nessuno, non c’è che dire. Dermatologa di successo e protagonista indiscussa de La clinica della pelle, la dottoressa tenta di ridare una nuova linfa a tutti i suoi pazienti fortemente a disagio a causa di un problema della pelle. Ne è l’esempio, la storia di Jo. La donna ha raccontato alle telecamere del programma di essere solita a rinchiudersi in casa e di non poter svolgere una vita ‘normale’ a causa del suo fortissimo disagio. “Voglio che questo incubo finisca. Non mi sento attraente”, ha concluso prima di incontrare la dottoressa.

La clinica della pelle, Jo: “Non mi sento attraente”, com’è cambiata la sua vita

Arrivata allo studio della dottoressa Craythorne per il programma La clinica della pelle, Jo non ha perso occasione per ribadire non soltanto il suo forte imbarazzo, ma anche la sua immensa voglia di ritornare a vivere. “Sono sempre a casa e non vedo mai nessuno: mi sento un’anziana signora”, ha raccontato.

Circa tre anni prima della sua partecipazione al programma, a Jo è cresciuta una cisti sebacea sulla punta del naso. Nulla di preoccupante, quindi, eppure lei si sentiva ugualmente a disagio e fortemente in imbarazzo soprattutto tra le persone. “Avevo un naso alla romana, ora è deformato..”, ha detto ancora. Fortunatamente, la soluzione della dottoressa Craythorne è immediata ed indolore: la rimozione! Portata subito in sala operatoria, la dermatologa ha ridato un naso completamente nuovo alla simpaticissima Jo, che adesso è ritornata a vivere una vita serena e ricca di impegni.

“Ho di nuovo il naso dritto. Oggi la vita mi sorride”, ha detto Jo appena terminato l’intervento.