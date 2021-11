L’ex vincitore di Amici si apre e racconta la terribile malattia che affligge sua mamma: “come se fosse un tabù”

L’ex vincitore del talent show canoro di Maria De Filippi ha aperto il suo cuore sul suo profilo Instagram, rivelando ai suoi novanta mila fan, la brutta malattia che affligge sua madre.

Sono passati molti anni dalla sua vittoria ad Amici, ma la musica è rimasta sempre parte integrante della sua vita. L’ex vincitore, dall’incredibile voce graffiata ha anche vinto il premio della critica. La vita non è mai totalmente in discesa e il ragazzo ha espresso il nuovo valore che darà al tempo dopo che alla mamma è stata diagnosticata una malattia mentale che intaccherà la sua memoria. Il giovane cantante non si da per vinto e sul post social dedicato proprio alla mamma scrive: “abbiate cura del vostro tempo”.

L’ex vincitore di amici racconta la malattia di sua mamma

Un post Instagram con un messaggio commuovente. Si percepisce tutto l’amore di un figlio che non vuol veder soffrire la propria mamma. Sottolinenando la difficoltà della giornata in cui la madre ha scoperto grazie ad una visita, della malattia mentale che la affliggerà. Si tratta del talentuoso cantante e vincitore della quarta edizione di Amici, Antonino Spadaccino. Nato a Foggia nel 1983, ha esordito nel mondo della musica grazie al padre, con cui condivideva questa passione, e ha trovato il successo proprio grazie al talent show canoro.

Antonino Spadaccino ha commosso l’intero web con il suo post in cui si vedono i momenti di una giornata trascorsa con sua mamma. “Antonino, il dottore ha detto che mi potrebbe capitare di dimenticare delle cose, ma io non voglio che succeda, così ho trovato una soluzione: dobbiamo fare cose pazze insieme per creare ricordi fortissimi. Dopo la visita medica mi porti a mangiare Americano?”. Il cantante ha poi rivelato che in Italia si parla troppo poco di malattia mentale, “è come se fosse un tabù”, ma non c’è niente di cui vergognarsi. Antonino ci fa riflettere tutti con una frase molto speciale, “da oggi lo spazio e il tempo avranno un valore veramente reale”.

Un grande figlio! Auguriamo a lui e alla sua splendida mamma tutta la felicità possibile.