Amici 21, LDA conosce la sfidante di Tommaso, Elena: la rivelazione arriva solo dopo aver scoperto la sfida.

Manca pochissimo e a breve avremo modo di seguire una nuova puntata di Amici di Maria De Filippi. Sappiamo che, la puntata viene registrata il mercoledì. Per questo, sappiamo dirvi in anticipo cosa succede. Il pubblico presente, al termine, riporta per filo e per segno quanto successo.

Ci saranno diverse sfide. La scorsa settimana, nella classifica stilata da J-Ax, Alex, Simone e Tommaso sono arrivati ultimi. Per questo sono andati in sfida. Ma andiamo per ordine. Anna Pettinelli, in settimana, ha fatto sapere a Tommaso di aver trovato una sfidante che a lei piace e vorrebbe vederla al posto dell’allievo. Quando si è scoperto il nome della sfidante, in casetta, c’è stato un po’ di disordine. Ma subito dopo aver visto il video in cui lei cantava, non ci sono stati più dubbi. Elena e LDA si conoscono. L’allievo quasi non poteva crederci. Ma vediamo insieme cosa ha raccontato.

Amici 21, LDA conosce la sfidante Elena: il ‘retroscena’ spunta fuori solo ora

Come accennato, Anna Pettinelli ha scelto la sfidante per Tommaso, perchè a suo dire, merita molto più dell’allievo di entrare. Quando, in casetta, i ragazzi hanno scoperto il nome della sfidante, Elena, c’è stato un po’ di disordine.

Nei giorni precedenti, infatti, LDA, scherzando, aveva chiesto alla produzione di far fare una sfida ad ‘Elena’, riferendosi proprio a questa ragazza. Quando hanno scoperto che Tommaso doveva fare una sfida con lei, sono rimasti senza parole. E qui, Maria ha chiesto il motivo di tanto disordine. L’allievo di Rudy Zerbi ha detto di aver conosciuto ‘Elena’ ai casting e di aver parlato con lei. L’ha invitata la sera a casa sua e hanno suonato e cantato insieme, con altri amici.

LDA ha detto di averle scritto anche un inedito. Maria ha spiegato che si tratta di un puro caso e che Anna Pettinelli ha scelto la cantante perchè le piace. La maestra di canto, infatti, ha detto che Tommaso, per lei, non è ancora pronto. Vi anticipiamo che, la sfida sarà vinta dall’allievo di Lorella Cuccarini. Rudy Zebi, però, ha chiesto ad Elena di fermarsi, perchè, forse, vorrebbe farle fare un’altra sfida.