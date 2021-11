Amici 21, arriva la sorpresa per la maestra di danza classica: non si aspettava questo gesto di Maria De Filippi.

A breve andrà in onda una nuova puntata di Amici di Maria de Filippi e come sempre i colpi di scena non mancheranno. Sappiamo che, la registrazione avviene, di solito, il mercoledì. Proprio per questo, il pubblico presente, tramite i social, fa sapere nei dettagli quanto accaduto al termine.

Sembrerebbe che, secondo le anticipazioni, tutte le sfide siano state vinte dagli allievi della scuola. Ci sarà una nuova classifica per i cantanti, ma questa volta stilata dai professori. Ma prima di entrare nel vivo della puntata, c’è stata una sorpresa del tutto inaspettata per la maestra Alessandra Celentano, da parte di Maria De Filippi.

Amici 21, sorpresa per la maestra: il gesto di Maria De Filippi è stato inaspettato

Amici di Maria De Filippi è arrivato alla sua ventunesima edizione. Quest’anno è iniziato con un certo anticipo, rispetto alle passate edizioni. La classe è stata formata, ma come sempre, i ragazzi devono impegnarsi per convincere gli insegnanti.

In questi primi due mesi, abbiamo assistito a molte sfide, e c’è stata anche qualche eliminazione. Soprattutto, non sono mancati gli scontri tra i professori. Pensieri e gusti differenti portano alla discussione aperta. Come già detto, la puntata viene registrata il mercoledì e per questo sappiamo in anticipo cosa è successo. Il pubblico presente riporta per filo e per segno i dettagli. A quanto pare, dovrebbe esserci una sorpresa per la Maestra di danza classica. Ma di cosa si tratta?

Maria De Filippi apre la puntata in modo diverso. Entra in studio con una torta. Il motivo? E’ il compleanno di Alessandra Celentano. Sicuramente, questa sorpresa è stata del tutto inaspettata, ma piacevole. Infatti, la puntata è stata registrata il mercoledì 17 novembre, giorno di nascita della professoressa di ballo. Subito dopo, si entra nel vivo del talent show, con sfide, esibizioni e tanti battibecchi. Non resta che seguire la nuova scoppiettante puntata di Amici di Maria De Filippi: i colpi di scena non mancheranno!