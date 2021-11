La riconoscete? Era solo una bambina, oggi ad Amici ci conquista a passo di danza

La riconoscete? In questo scatto era solo una bambina: ad Amici ci conquista sempre con il suo talento.

Amici è un talent show molto amato e seguito. Quest’anno è arrivato alla sua ventunesima edizione. Già dalla precedente, a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus, ci sono state delle modifiche. Ad esempio, gli allievi dormono nella casetta e non possono avere contatti con l’esterno.

Il talent show, ogni anno, accoglie numerosi talenti, tra ballerini e cantanti. E’ successo, spesso, per quanto riguarda i ballerini, che qualcuno sia tornato, in una veste diversa. Da allievo, infatti, è entrato a far parte della scuola come professionista. Avete visto la bambina in foto? Ebbene, le nostre parole adesso hanno più senso. Sapete perchè? La bambina in foto ha fatto parte della scuola di Amici, la riconoscete?

Leggi anche Amici 21, il gesto di Albe non è sfuggito: l’ha fatto durante l’esibizione, l’avete notato?

Era solo una bambina, oggi è molto amata: ad Amici ci conquista a passo di danza

In questa foto vediamo una dolcissima e bellissima bambina. Abbiamo ripreso lo scatto dal suo profilo social, che oggi, grazie alla popolarità acquisita, è tanto seguito. Di sopra, vi abbiamo già dato diversi indizi.

Leggi anche Amici, anticipazioni domenica 21 novembre: sfide, eliminati e colpi di scena

Vi abbiamo detto che, questa bambina, ha fatto parte della scuola di Amici. Adesso, però, vi diciamo che, ancora oggi, ne fa parte. E’ entrata nel talent show, arrivando finalista, nel 2011. Allora ha vinto un contratto di lavoro a New York con la prestigiosa compagnia ‘Complexions Contemporary Ballet’. Tornata in Italia, ha cominciato a lavorare nel mondo della televisione e e in ambito teatrale. L’abbiamo vista in diverse trasmissioni, come in Ciao Darwin, a Tale e quale show, a Sogno e son Desto, al Festival di Sanremo. Ma ad un certo punto, ha trovato il suo posto, proprio ad Amici! Oggi lavora come professionista. Adesso, l’avete riconosciuta?

E’ proprio lei, Giulia Pauselli! Impossibile non riconoscerla, perchè guardando la foto dell’infanzia e mettendola a confronto con quella di oggi, è uguale. Giulia è tanto amata. E’ entrata nella scuola come allieva, circa 10 anni fa, ed è poi ritornata. La professionista, prima delle esibizioni degli allievi, spesso, dimostra la performance. Che dire, la Pauselli è impeccabile e trasmette infinite emozioni.