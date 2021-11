Anticipazioni della puntata di Domenica In del 21 Novembre: tantissimi ospiti, ma in studio ritornerà proprio lei, finalmente!

Siete ansiosi e desiderosi di sapere cosa accadrà in questa nuova puntata di Domenica In? Così come da dieci settimane a questa parte, anche oggi, Domenica 21 Novembre, la splendida Mara Venier sarà in diretta dagli studi Rai. E condurrà un nuovo ed imperdibile appuntamento del suo amatissimo programma.

Quello che andrà nel corso di questa nuova puntata di Domenica In, vi anticipiamo, sarà davvero sorprendente. Stando a quanto si apprende dalle anticipazioni rilasciate da TV Blog, sembrerebbe proprio che l’appuntamento di quest’oggi sarà ricco di ospiti fenomenali. Non soltanto, da quanto si legge, si parlerà di Ballando con le Stelle, ma in studio si assisterà ad un graditissimo ritorno, che riempirà senza alcun dubbio il cuore di gioia a tutti i suoi ammiratori. Siete pronti anche voi a scoprire ogni cosa?

Anticipazioni Domenica in del 21 Novembre: gli ospiti della decima puntata

A partire dalle ore 14:00 di quest’oggi 21 Novembre non perdetevi assolutamente la decima puntata di Domenica In. Ricca di emozioni, di interviste, di colpi di scena e di molto altro ancora, questo nuovo appuntamento sarà, come sempre, incredibile. Siete pronti a scoprire anche voi ogni cosa?

Scopriamo insieme le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Domenica in del 21 Novembre:

Gina Lollobrigida: in compagnia del suo avvocato, la star italiana discuterà circa la richiesta di suo figlio;

in compagnia del suo avvocato, la star italiana discuterà circa la richiesta di suo figlio; Morgan: non può assolutamente mancare la parentesi Ballando con le Stelle. Dopo la puntata di ieri sera, che ha visto l’eliminazione di Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale, in studio da Mara Venier ci sarà proprio il simpaticissimo Marco;

Memo Remigi: Morgan, però, non sarà affatto da solo! Anche lui proveniente dallo studio di Ballando con le Stelle, anche il buon Remigi sarà nuovamente ospite della padrona di casa per parlare della sua avventura e di molto altro ancora;

Morgan, però, non sarà affatto da solo! Anche lui proveniente dallo studio di Ballando con le Stelle, anche il buon Remigi sarà nuovamente ospite della padrona di casa per parlare della sua avventura e di molto altro ancora; Elisa Isoardi: ritorno graditissimo in Rai. A distanza di qualche mese dalla sua esperienza in Honduras, la splendida conduttrice ritornerà sul piccolo schermo. E, alla padrona di casa, si racconterà come mai prima d’ora. Che sia il preludio di qualcosa di ancora più grande? Ce lo auguriamo!

ritorno graditissimo in Rai. A distanza di qualche mese dalla sua esperienza in Honduras, la splendida conduttrice ritornerà sul piccolo schermo. E, alla padrona di casa, si racconterà come mai prima d’ora. Che sia il preludio di qualcosa di ancora più grande? Ce lo auguriamo! Pierpaolo Pretelli: non può assolutamente mancare! Stavolta, da quanto si legge, interpreterà una parte del film ‘Dirty Dancing’. Insomma, lo spettacolo è assicurato!

Anche voi non vedete l’ora venga trasmessa la puntata, vero?