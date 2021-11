Beautiful Anticipazioni, Liam tradirà ancora Hope con Steffy: accadrà dopo una scoperta shock del giovane Spencer, che si rifugerà tra le braccia della sua ex.

Ebbene si, il triangolo amoroso di Beautiful più famoso degli ultimi anni è tornato! Nelle puntate in onda attualmente in Italia, vediamo Steffy Forrester sempre più vicina a Finn e Hope e Liam sembrano vivere serenamente la loro storia d’amore. Ben presto, però, accadrà qualcosa di impensabile!

Il giovane Spencer tradirà nuovamente la figlia di Brooke Logan e, ovviamente, con chi se non con la sua indimenticabile ex? Liam e Steffy trascorreranno una notte di passione, ma dietro questo riavvicinamento si nasconde un malinteso assurdo! Se non temete spoiler e siete curiosi di scoprire cosa accadrà, continuate a leggere!

Beautiful Anticipazioni, Liam tradirà ancora Hope con Steffy: c’è un motivo shock dietro il suo gesto

Liam – Hope – Steffy: il triangolo continua. E i colpi di scena nelle prossime puntate saranno davvero sconvolgenti. Le anticipazioni americane ci fanno sapere che Steffy e Liam si ritroveranno a passare la notte insieme, tradendo i rispettivi partner, il dottor Finn e Hope. Ma come si è arrivati nuovamente a questo punto? Ebbene c’è lo zampino di Thomas!

Si, perché Liam vedrà Thomas baciare Hope, ma non sa che il figlio di Ridge sta baciando un manichino con le sembianze di Hope e non la Hope vera: l’ossessione di Thomas per la giovane Logan è tornata a palesarsi. Un malinteso che, però, butterà Liam dritto nelle braccia della sua ex Steffy, dopo essersi ubriacato. I due passano la notte insieme, ma l’indomani si pentono: decidono però di non rivelare niente a nessuno.

Cosa accadrà quando Liam scoprirà che Hope non ha mai baciato Thomas? Per scoprirlo non perdetevi le prossime puntate di Beautiful, tutti i giorni in onda dalle ore 13 e 40 su Canale 5.