GF Vip, “Questa cosa mi fa girare le p****”: i toni si accendono dopo le nomination

Come accade quasi sempre dopo le nomination, al GF Vip si scatena l’ennesimo battibecco tra due concorrenti: è successo dopo la puntata.

Ad animare la mattinata dei Vipponi dopo l’ultima diretta su Canale 5 di venerdì 19 novembre, ancora una lite su quanto accaduto durante le nomination.

Un momento della puntata che, quest’anno in particolare, sta generando quasi sempre parecchi conflitti in casa. Complice talvolta l’immunità di alcuni concorrenti, spesso gli altri sono costretti a votare per esclusione cogliendo magari in contropiede uno dei coinquilini.

I nominati che si scontrano al televoto questa settimana sono Soleil, Gianmaria e Carmen Russo. Proprio quest’ultima è stata protagonista di una discussione in giardino con Manila Nazzaro di cui ha criticato apertamente il comportamento. L’ex Miss Italia infatti l’ha nominata mandandola così a rischio eliminazione.

“Se io ieri sera avessi così nominato Manila, giusto per esclusione, sarebbe entrata anche lei in nomination. Io non l’avrei proprio nominata. Il giorno prima lei mi aveva detto ‘Tu sei un esempio’. Io non me la sarei mai aspettata, però fa parte del gioco”, ha detto Carmen sfogandosi con Miriana.

La Nazzaro, che aveva captato qualcosa, ha chiesto all’ex ragazza di Non è la Rai conferma del fatto che Carmen stesse parlando di lei. La ballerina allora le ha chiesto direttamente spiegazioni del suo gesto e tra le due è scoppiata una discussione.

GF Vip, Carmen attacca Manila dopo le nomination: l’ex Miss Italia si difende

“La motivazione è che c’era un gruppo di persone e per ognuna di loro per me c’è un rapporto molto importante – ha risposto Manila – Non perché con te non abbia rapporto, ma perché tu l’hai vissuta sul personale? Anche quando è successa la cosa di Raffaella tu a malapena mi salutavi. Io vado oltre, se tu mi avessi nominato ieri con la stessa motivazione, io non me la sarei presa”.

Secondo la gieffina, è sbagliato restarci male per una nomination perché il rapporto tra due persone va oltre il gioco: “Il fatto che ti stimo e ti voto che vuol dire? A me questa cosa fa davvero girare le p****”. La Nazzaro ha sostenuto di non avere nulla contro la coinquilina e le ha chiesto di parlare direttamente con lei piuttosto che con Miriana.

Dal canto suo, Camen Russo ha sottolineato: “Io sono rimasta sorpresa perché in sei o sette che eravamo lì hai scelto me e un pochino ci sono rimasta male, stop. […] Si vede che le tue motivazioni sono un po’ così se tutti te lo dicono”.

Cosa ne pensate? Secondo voi la Russo si vendicherà prima o poi?