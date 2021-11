Tu si que vales, Maria De Filippi spiazza tutti: look pazzesco, il prezzo ancora di più

Una Maria De Filippi inedita quella di ieri sera a Tu si que vales: la conduttrice ha voluto stupire tutti, conoscete il prezzo del suo look?

In occasione della semifinale di Tu si que vales andata in onda ieri sera, sabato 20 novembre, Maria De Filippi ha lasciato tutti a bocca aperta con un look molto particolare che ha incuriosito non poco il pubblico.

Pantaloni e camicia in stile western, un tipo di outfit che difficilmente potrebbe passare inosservato, soprattutto se ad indossarlo è lei, la regina del sabato sera di Canale 5. Non è certo la prima volta che ‘Queen Mary’ incanta col suo stile unico e di classe: ricordate com’era vestita nella puntata precedente di sabato 13 novembre? Il tailleur pied de poule firmato Yves Saint Lauren abbinato a top e tacchi neri ad esempio le stava davvero d’incanto. Oppure il bracciale Cartier che spesso sfoggia in tv, in oro giallo e 4 fantastici diamanti.

Insomma, oltre a poter contare sulla propria bravura nel suo lavoro, la moglie di Maurizio Costanzo sa il fatto suo anche in tema di immagine e ieri sera lo ha dimostrato nuovamente.

Ma quanto costano i dettagli della strepitosa mise? Facciamo due conti e scopriamolo!

Maria De Filippi, il look non passa inosservato: il prezzo è da infarto

Come anticipato, la firma dell’outfit stile western è Yves Saint Lauren. Secondo la pagina Instagram Closet Italy, specializzato nei look dei vip, la camicia a quadretti verdi, blu, viola, rossi e grigi costa ben 750 euro.

Ma tenetevi forte, perché il costo dei pantaloni vi lascerà davvero esterrefatti: sportivi con coulisse color terra, costano la bellezza di 2.990 euro! Il totale dei due capi arriva quindi a 3.740 euro.

Sabato 27 andrà in onda la finale di questa stagione del talent e siamo certi che Maria ci stupirà ancora una volta in quanto alla scelta degli abiti.

Vogliamo scommettere?