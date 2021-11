Amici 21, il ‘gesto’ di Giulia Pauselli ha catturato l’attenzione: Alessandra Celentano non se l’aspettava

Amici 21, al termine dell’esibizione, Giulia Pauselli fa un gesto del tutto inaspettato per la maestra Alessandra Celentano.

Domenica 21 novembre è andata in onda una nuova puntata di Amici. Il talent show è arrivato alla ventunesima edizione. La nuova classe è stata formata, ma sappiamo che, i ragazzi, devono sempre impegnarsi per mantenere la felpa.

Già nelle puntate precedenti ci sono state alcune eliminazioni e diversi giudizi sospesi. Nell’ultima puntata andata in onda, abbiamo assistito allo scontro tra Anna Pettinelli e Rudy Zerbi. I cantanti si sono esibiti e i professori hanno dato un giudizio. Dopo l’esibizione di LDA, allievo di Zerbi, la Pettinelli ha lamentato il fatto che l’idea era venuta dal suo professore. Per questo ha dato un 0 all’allievo. Così ci sono stati dei botta e risposta. Ma dopo la gara dei cantanti, in puntata si sono esibiti i ballerini. Prima della performance di Carola, Giulia Pauselli, la professionista, ha dimostrato la coreografia. Al termine dell’esibizione, avete visto cos’ha fatto?

Leggi anche “Sei gelosa?”, Francesca Tocca sorprende il pubblico: risposta a sorpresa

Amici 21, il gesto di Giulia Pauselli ha colpito tutti: Alessandra Celentano non se l’aspettava

Durante l’ultima puntata andata in onda di Amici di Maria De Filippi, abbiamo assistito alle esibizioni degli allievi. Come in ogni puntata, è stata fatta una classifica dei cantanti. Questa volta, però, non c’è stato nessun ospite, ma a dare un giudizio ai cantanti sono stati i professori.

Leggi anche Amici 21, Veronica Peparini in lacrime: emozione fortissima in studio

Subito dopo, sono iniziate le esibizioni dei ballerini. Prima della performance di Carola, allieva di Alessandra Celentano, c’è stata la dimostrazione di Giulia Pauselli, professionista del talent. La ballerina si è esibita sulle note di Somethin Stupid. Appena sul finire dell’esibizione ha fatto un gesto per la maestra Alessandra Celentano, l’avete notato?

La Pauselli ha ballato con una rosa tra le mani e quando è terminata la coreografia, prima ancora ha lanciato un bacio alla maestra Celentano e poi le ha dato il fiore. Quest’ultima ha sorriso compiaciuta dell’attenzione. Ricordiamo che, proprio nella puntata di domenica 21 novembre, è stato festeggiato anche il compleanno della maestra di danza classica. Maria De Filippi è entrata in puntata con una torta e la Celentano ha spento le candeline.