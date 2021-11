Anticipazioni GF Vip di Lunedì 22 Novembre: finalmente è arrivato il momento che più attendevamo, entrano nuovi concorrenti.

Non prendete assolutamente impegni per questa sera, Lunedì 22 Novembre! A partire dalle ore 21:45, su Canale 5, Alfonso Signorini sarà in collegamento dallo studio di Cinecittà. E sarà la colonna portante di una nuova ed imperdibile puntata del GF Vip. Giunto alla ventunesima settimana di trasmissione, il conduttore si appresta ad essere il ‘traghettatore’ di qualcosa davvero di sensazionale. Pronto a scoprire le anticipazioni? Ci pensiamo immediatamente.

A distanza di qualche settimana dal suo inizio e da tutti i colpi di scena che è solito regalarci, il GF Vip si appresta a regalare al suo amatissimo e numerosissimo pubblico uno dei momenti che più attendeva dall’inizio dell’edizione: l’ingresso di nuovi concorrenti! I Vipponi, come detto in diretta, ci faranno compagnia fino a Marzo 2022. Ed è per questo motivo che è indispensabile che entrino nuovi gieffini. Alcuni, da quanto si legge, faranno il loro ingresso proprio stasera. Altri, a quanto pare, a Dicembre.

GF Vip, le anticipazioni della puntata di Lunedì 22 Novembre: imperdibile!

Non potevamo chiedere di meglio: la puntata di questa sera del GF Vip sarà imperdibile! Non soltanto perché, come detto poco fa, è previsto l’ingresso di nuovi concorrenti, ma anche perché accadranno, come al solito, tantissime altre cose. Procediamo, però, con ordine.

Al momento, non sappiamo ancora chi siano i nomi ufficiali che entreranno nella casa del GF vip. Molto probabilmente, infatti, verranno svelati nel corso della giornata. Quello che, però, possiamo affermarvi è che, da quanto si legge da alcune indiscrezioni sul web, si tratterebbe di nomi piuttosto importanti dello spettacolo italiano. Tra cui, Maria Monsé e Patrizia Pellegrino. Davvero incredibile, vero? Ma non è affatto finita qui. Ovviamente, nel corso della puntata si affronteranno nuove tematiche. A partire, quindi, dalla vicinanza sempre più ‘pericolosa’ tra Alex e Soleil – un bagno fatto in piscina nel corso dei giorni scorsi sta facendo molto chiacchierare il web – fino alla chiusura definitiva tra Gianmaria e Sophie. “Non voglio avere niente a che fare con te”, ha detto proprio recentemente l’ex tronista all’imprenditore campano. Che sia questa, quindi, la volta buona della parole fine? Chi lo sa! Inoltre, vi ricordiamo che stasera si scopriranno i nuovi nominati. Non soltanto, quindi, si scoprirà il favorito del pubblico tra Gianmaria, Soleil e Carmen, ma anche chi andrà direttamente al televoto e con chi.

Insomma, queste anticipazioni hanno tutti i presupposti giusti per renderci chiara la situazione. Cosa ne pensate?