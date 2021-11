“Buongiorno principessa!”, l’amatissimo attore è diventato papà: pioggia di cuoricini per la splendida notizia

Aveva annunciato mesi fa la gravidanza della giovanissima compagna ed ora finalmente l’attore è diventato papà di una splendida bambina.

Una gioia che arriva per coronare un grande amore: l’amatissimo attore ha voluto condividerla coi fan tramite il suo profilo Instagram, pubblicando uno scatto che lo ritrae con sua figlia in braccio.

Mentre guarda la bimba, dai suoi occhi traspare tutto l’amore e la felicità per l’arrivo di un qualcosa che cambierà per sempre la sua vita in meglio. Un’immagine tenerissima che i fan hanno omaggiato con migliaia e migliaia di like.

A 52 anni Roberto Farnesi ha dato il benvenuto alla sua prima figlia, nata dall’unione con la compagna 27enne Lucya Belcastro. Quando aveva rivelato al settimanale DiPiù di essere in attesa che nascesse, l’attore pisano aveva anticipato due possibili nomi da dare alla piccola: Mia o Margherita. Al momento, però, non si sa quale abbia scelto la coppia.

Insieme da sette anni, da sei i due convivono in Toscana dove tra l’altro si trova Il Ristoro-La Bottega del Parco, il locale di Roberto. Quando lui è impegnato sul set, è proprio Lucya ad controllare che tutto proceda bene.

Roberto Farnesi è diventato papà: chi è Lucy Belcastro, compagna dell’attore

Al giornale DiPiù, Farnesi aveva raccontato di non voler essere presente in sala parto al momento della nascita: “Somiglio a mio padre in questo, sono un po’ vecchio stampo e ai suoi tempi non si usava essere presenti”.

Al magazine aveva affrontato anche l’argomento della differenza d’età che intercorre tra lui e Lucya rivelando che anche i suoi genitori, nonostante avessero ben 24 anni di differenza, hanno creato una famiglia unita e felice.

Laureatasi in Lingue nel 2017, oltre a collaborare col compagno nell’attività legata al ristorante, Lucya Belcastro lavora per un importante gruppo automobilistico internazionale.

Naturalmente anche noi rivolgiamo i più sinceri auguri alla coppia ed alla loro bimba!