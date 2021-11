Il dottor Procter è la star di Too Large, ma cosa sappiamo su di lei esattamente? A partire dall’età fino al retroscena che in pochi immaginano: i dettagli.

È lui la nuova star di TLC, il famosissimo canale statunitense: il dottor Procter! Protagonista indiscusso del nuovo docu-reality, il chirurgo ha saputo catturare l’attenzione dei suoi telespettatori. Perché? Beh, guardatelo! Oltre ad essere espertissimo nel suo campo, il dottor Charles vanta di un fascino davvero irresistibile. Ecco, ma in attesa di scoprire nuove storie, cosa sappiamo su di lui?

Si può chiaramente affermare che il dottor Charles Procter è il ‘nuovo’ dottor Nowzaradan. Protagonista anche lui di un programma che racconta la storia di persone gravemente e patologicamente obese, ma con una forte voglia di ritornare in forma, Too large è uno dei programmi che ha saputo conquistare una grandissima fetta di telespettatori. Cosa sappiamo, però, esattamente su di lui? A partire dalla sua età fino al retroscena che in pochi immaginano, scopriamo tutto quello che occorre sapere su di lui.

Chi è il dottor Procter di Too Large: età, Instagram e vita privata

Mancano ancora pochissime ore e su Real Time andrà in onda una nuova puntata di Too Large con il dottor Procter. In attesa, però, di sapere chi sarà il protagonista o la protagonista di questa nuova puntata, scopriamo qualche cosa in più sul suo chirurgo: Charles Procter.

Purtroppo, non abbiamo tantissime informazioni sul suo conto. Ad oggi, infatti, non sappiamo quale sia la sua data di nascita e né quanti anni abbia. Una cosa, però, è certa: è uno chirurgo stimatissimo ed amatissimo. Da quanto si legge dal web, sembrerebbe che la sua carriera sia iniziata esattamente nel 2007. Prima di questo grandissimo traguardo, però, il dottor Procter ha ottenuto un Bachelor of Arts presso l’università di Miami. Ed ha conseguito la laurea in Microbiologia e Biologia Cellulare preso l’università della Georgia. Completando, poi, il suo percorso formativo presso il Medical College, l’università del Kentucky e il Greenville Health System. Il suo ‘esordio’ in questo mondo, come dicevamo, è avvenuto nel 2007, ma il 2008 l’anno della sua consacrazione. Ad oggi, infatti, è uno dei chirurghi bariatrici più stimati ed apprezzati di tutta Atlanta.

Cosa sappiamo, infine, della sua vita privata? Anche in questo caso, purtroppo, poco e niente. Da quanto si apprende dal suo canale Instagram (il suo nickname è: @charlesproctermd), sembrerebbe che sia sposato con una splendida donna. E che il suo matrimonio abbia fortemente cambiato la sua vita.

Non tutti avrebbero immaginato questo retroscena

È un chirurgo bariatrico stimatissimo, ma sapete che la chirurgia non è stato affatto la sua prima scelta. Da quanto si legge, sembrerebbe che a TLC, il dottor Procter abbia confessato di non aver preso inizialmente in considerazione l’ipotesi di diventare un chirurgo proprio perché, vedendo suo padre anche lui chirurgo, si rendeva conto dell’immane sforzo che faceva. “Alla fin sono stato attratto dalla medicina e dalla chirurgia”, ha detto il buon Charles. Spiegando, poi, di aver voluto iniziare un percorso da chirurgo traumatologico, ma di essere stato poi istruito da suo padre per la chirurgia bariatrica.

Avreste mai immaginato un retroscena del genere?