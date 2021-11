Matrimonio a prima vista, cos’è successo tra Jessica e Sergio subito dopo la scelta: lei ha sorpreso suo marito, perchè non ha dimenticato quel ‘dettaglio’.

Matrimonio a prima vista è giunto al termine con la sua settima edizione. Su tre coppie, soltanto una, al momento, ha deciso di continuare ad essere sposata, ovvero la coppia formata da Sergio e Jessica.

Dalila e Manuel una volta arrivati davanti agli esperti hanno solo confermato quello che è successo nelle ultime settimane. La donna ha detto che hanno due modalità di comunicazione diversa. Martina e Davide, come potevamo immaginare, si sono separati. Il colpo di scena c’è stato fuori, dopo aver salutato gli esperti. Davide ha chiesto più volte alla donna di un possibile futuro tra di loro e di potersi risentire. A quel punto, Martina, infastidita, è andata via, improvvisamente, senza dare nessuna risposta. Ma la coppia che ci ha sorpreso e fatto tanto emozionare è stata quella che all’inizio, non sembrava proprio andare d’accordo. Sergio e Jessica sono rimasti insieme. Ma appena dopo la scelta, avete visto cos’è successo? Lei non l’ha dimenticato.

Matrimonio a prima vista, è accaduto appena dopo la scelta: Jessica non l’ha dimenticato

La coppia formata da Jessica e Sergio, una volta arrivati davanti agli esperti, il giorno della scelta, hanno detto di voler restare insieme. Entrambi sono apparsi molto presi e che dire, anche innamorati. La donna ha detto che Sergio la fa sentire orgogliosa, ed è orgogliosa di poterlo presentare agli altri come suo sposo.

Gli esperti si sono mostrati molto felici e hanno definito questa coppia ‘la più cervellotica’. Ma una volta usciti fuori dal luogo della scelta, avete visto cos’è successo? Jessica non l’ha affatto dimenticato. Ricordate, quando, all’inizio, prima del matrimonio, Sergio ha inviato un regalo a Jessica? Ebbene, erano diversi biglietti, da aprire in tempi diversi. In ognuno, c’era scritto qualcosa.

Dopo la scelta finale, Jessica non l’ha dimenticato e ha portato con sè l’ultimo biglietto. L’ha aperto davanti al marito che l’ha letto. Nel biglietto c’era scritto che lui, Sergio, sperava di aver fatto conoscere una parte del suo essere a sua moglie e che non sapeva se questo sarebbe bastato per restare insieme. Sul finire della lettura, molto lunga, i due si sono abbracciati e lasciati andare a dolci baci.