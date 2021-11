All Together Now, tutti pazzi per il look di Anna Tatangelo: gli occhi cadono proprio su quell’accessorio

La quarta puntata di All Together Now ha visto Anna Tatangelo indossare un look di gran classe con un tocco davvero irresistibile!

Anche questa domenica Michelle Hunziker ha accompagnato i telespettatori nella magica avventura di All Together Now: insieme ai collaudati giudici Rita Pavone, J-Ax, Francesco Renga e Anna Tatangelo, la conduttrice svizzera ha fatto divertire di nuovo il pubblico con la gara canora che tanto successo sta riscuotendo.

Tra la giuria, è stato impossibile non restare abbagliati dallo strepitoso look di Anna Tatangelo che ha voluto lasciare tutti senza parole. Per la giurata non è di certo la prima volta, dal momento che il suo stile impazza sui social ed è ritenuta una vera guru in fatto di moda.

La celebre cantante stavolta ha optato per un affascinante total black con pantaloni a zampa di elefante. Impossibile non notare l’anello con zaffiro a forma di cuore!

Scopriamo allora tutti i dettagli e il costo dell’outfit!

Anna Tatangelo ammalia il pubblico di All Together Now col suo look: ecco tutti i dettagli

Con camicia e pantaloni a zampa, la cantante è risultata più intrigante che mai: i pantaloni erano a vita alta e appartengono alla collezione Primavera/Estate 2020 di Judy Zhang; la camicia trasparente da cui si intravedeva il top griffato Dan More, è un modello a bretelle decorato con una pantera gold all’altezza della scollatura.

Il prezzo di questo modello a bralette, decorato con pantera gold al centro, è di 290 euro. A completare il capolavoro, un paio di décolleté bianchi con il tacco a spillo di Casadei e collana ed anello coordinati firmati Golay, in oro bianco e con uno scintillante zaffiro centrale.

Voi come l’avete trovata? Noi semplicemente sensazionale!