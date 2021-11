Anna Maria Barbera, quante risate con lei! Cosa è successo e perchè non l’abbiamo più vista

Anna Maria Barbera ci ha fatto tanto ridere, ma come mai non l’abbiamo più vista in televisione?

E’ tornata a farci ridere. Anna Maria Barbera, giovedì 18 novembre, ha calcato di nuovo quel palco tanto amato, quello di Zelig. L’amatissimo programma che mette in mostra le grandi abilità dei personaggi che si esibiscono sul palco, è tornato per festeggiare i 25 anni.

E qui, l’attrice non ha deluso le aspettative dei fan, che speravano in un suo ritorno da tempo, dopo l’assenza. A Zelig, il suo personaggio ci ha fatto ridere a più non posso, impossibile dimenticare la mitica ‘Sconsolata’, vero? Ma come mai non l’abbiamo più vista?

Anna Maria Barbera, è tornata a conquistarci! Cosa è successo e come mai non l’abbiamo vista

Dal 2011, la sua presenza in televisione non è stata più continua. Anna Maria Barbera, però, non si è proprio fermata. Soltanto qualche giorno fa, l’abbiamo vista tornare sul palco tanto amato, a Zelig. Vanessa Incontrada e Claudio Bisio hanno condotto, come ai suoi tempi, lo spettacolo, che avrà luogo per tre puntate.

A quanto pare, è stato un successo. Zelig è stato visto dagli italiani con grande piacere. E vedere calcare il palco da personaggi tanto amati, dopo tanto tempo, ha portato una ventata di allegria. E qui, anche Anna Maria Barbera ha sorpreso i fan ed è tornata in tv. Ma come mai non abbiamo più visto l’amatissima attrice? In una vecchia intervista a Domenica In, nel 2019, ai microfoni di Mara Venier, ha raccontato che non si è assolutamente fermata.

La Barbera ha continuato a lavorare al teatro, ed è sempre stata molto impegnata. Nello studio della Venier, si è anche lasciata andare ad una dolorosa confessione. Il suo allontanamento dalla tv ha diversi motivi dietro, come alcuni problemi familiari. Ha accennato anche ad un lutto, ma l’attrice ha preferito non entrare nei dettagli. Sappiamo che, Anna Maria è sempre stata molto riservata per quanto riguarda la sua vita privata. Ora, però, è tornata sul piccolo schermo e a Zelig ci ha nuovamente conquistato come solo lei sa fare. Ricordate tutti i suoi ironici sketch?