Questo cardigan indossato da Soleil al GF Vip non è passato inosservato: sapete qual è il prezzo?

Questo Cardigan etnico indossato da Soleil al GF Vip non è passato inosservato: sapete qual è il prezzo?

Il Grande Fratello Vip è partito il 13 settembre. Questa edizione sarà la più lunga. In precedenza doveva terminare agli inizi di dicembre, ma a quanto pare, non sarà più così. Già da tempo girava questa voce, ma adesso è proprio ufficiale. Alfonso Signorini l’ha anche comunicato in diretta, ma con il collegamento chiuso.

I concorrenti ancora non sanno del prolungamento. Come reagiranno? Una delle protagoniste di questa edizione è sicuramente Soleil Sorge. L’ex corteggiatrice di Uomini e donne, fino ad oggi, è quasi sempre stata presente nelle clip mostrate in puntata. Diciamo la verità, è sempre al centro dell’attenzione dei telespettatori. C’è a chi piace e a chi no. La concorrente veste in diretta con abiti molto eleganti, ma anche in casa, è sempre impeccabile. Questo cardigan indossato proprio da lei, non è passato inosservato, è molto particolare e bello: sapete qual è il prezzo?

GF Vip, questo Cardigan indossato da Soleil è molto particolare: sapete qual è il prezzo?

Soleil Sorge è sicuramente una delle protagoniste assolute del Grande Fratello Vip. In ogni dinamica c’è lei. All’inizio, al centro dell’attenzione c’è stato il suo rapporto con Gianmaria. Il concorrente si era molto avvicinato all’ex corteggiatrice. Fuori dal reality, infatti, tempo fa, i due avevano avuto una frequentazione.

Soleil, però, ha fatto ben intendere che, quel tipo di legame non può più esserci. Subito dopo, si è ritrovata di nuovo sotto l’occhio delle telecamere per il suo rapporto con Alex. Questo ha creato non poco caos, perchè a Delia Duran, moglie dell’attore, non è proprio piaciuto questo avvicinamento. Soleil è sempre molto elegante in puntata e lo è anche in casa. Il suo look non passa mai inosservato. Questo cardigan etnico nero tutto particolare indossato proprio dall’ex corteggiatrice ha colpito tutti: ma qual è il prezzo?

Sembrerebbe che, questo sia un capo Akep. Il prezzo iniziale era di circa 337 euro. Andando a curiosare sul sito del brand, adesso, il costo è sceso a 269,60 euro. La concorrente lo ha indossato in casa e qui stava parlando con Alex , ma sappiamo che, veste sempre molto bene.