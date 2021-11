Chi è davvero Drusilia Foer: vero nome, vita privata e curiosità

Sapete chi è Drusilla Foer? In questo articolo vi sveliamo tutte le curiosità su di lei: il suo vero nome e le notizie sulla vita privata

Chi è Drusilla Foer

Drusilla Foer è un’artista nata a Siena il 23 luglio 1945. Cantante, autrice e sceneggiatrice: con il suo fascino ha incantato artisti e fotografi, posando per alcune importanti copertine di moda. È molto attiva sui social, in particolare su Instagram, dove aggiorna spesso i suoi fan.

È cresciuta in una famiglia privilegiata, ha un fratello di nome Gherardo e due sorelle morte entrambe in un incidente aereo. Ha anche due nipoti: Ginevra e Giacomo. Quest’ultimo è il suo preferito, con lui condivide la passione per la lettura e per le mostre dell’arte.

Per anni ha vissuto a New York, dove aveva un negozio dell’usato. Una delle sue migliori amiche è la famosissima cantante Tina Turner. Ama la cantante Lady Gaga, mentre non sopporta Madonna.

Pochi sanno che all’anagrafe risponde al nome di Gianluca Gori, fotografo, pittore, cantante e attore originario di Firenze. Da un giorno all’altro ha creato questo personaggio diventato in breve tempo un fenomeno del web.

Come raccontato a Libero Quotidiano, ha scelto il nome di Drusilla dopo una nottata di amore sfrenato dei nonni in America su un battello chiamato proprio Drusilla. “Il battello è diventato monumento storico, una sorta di pezzo d’antiquariato” – dice Drusilla – “Come me, insomma”. In merito al suo alter ego ha dichiarato al Tirreno: “Quando ho scoperto un personaggio così chiaro, così libero, ho pensato che tutti dovessero conoscerla, ed ho spinto la signora a farsi più visibile. Ammetto che vorrei essere come lei”.

Dopo il successo sul web, Drusilla è approdata anche in televisione e al cinema. È stata attrice per Ferzan Ozpetek nel film “Magnifica Presenza”, giudice a Strafactor e presenza fissa a “CR4 – La Repubblica delle Donne”.

Riguardo alla sua vita privata si sa veramente poco. Ha raccontato di essere stata sposata “con un texano orrendo, che poi mi ha tradito. Poi mi sono sposata non giovanissima con Hervé Foer, un belga, il mio ultimo amore“. L’uomo discendente della nota famiglia Dufur, però, è deceduto e quindi Drusilla è vedova.